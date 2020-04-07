YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Kuzu göbeği bulmak için dağ, bayır geziyorlar: Gerçek bir şifa deposu

Kuzu göbeği bulmak için dağ, bayır geziyorlar: Gerçek bir şifa deposu

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde kuzu göbeği olarak bilinen mantarın bahar ayıyla birlikte kendisini göstermesiyle vatandaşlar dağ, bayır, yağmur, çamur demeden bu mantarı aramaya başladı.

Anadolu'nun birçok bölgesinde ormanlık arazilerde yetişen kuzu göbeği mantarı sezonu Manisa'nın Salihli ilçesi mahallerinde de açıldı. Ormanlık alanlarda, çalı diplerinde doğal olarak yetişen, damaklarda bıraktığı eşsiz tadı ile bilinen kuzu göbeği sezonun açılmasıyla vatandaşlar dağ, bayır demeden bu mantarı bulmaya çalışıyor.

'TAM BİR ŞİFA DEPOSU'

Salihli’nin Kemer Mahallesi’nde yaşayan Hasan Akcan, kuzu mantarını bulmanın samanlıkta iğne aramak kadar zor olduğunu, zor bulunduğu içinde değerli bir mantar olduğunu söyledi.

Şifa deposu olan kuzu göbeği mantarını satmak için değil, yemek amacıyla topladığını belirten Akcan, "Tarla işlerinden kalan boş zamanlarımda dağlarda kuzu göbeği mantarını toplamaktan çok keyif alıyorum” dedi. Hava şartlarının durumuna göre mantarın bitmeye devam edeceğini anlatan Akcan “Son derece vitaminli ve lezzetli olan kuzu göbeğinin birçok sağlık sorunu üzerinde etkili bir gıda olduğu söyleniyor. Bizde bu aralar tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı kuzu göbeğini şifa niyetine tüketiyoruz. Herkesi bir kez olsun kuzu göbeği mantarını yemeye davet ediyorum” diye konuştu.

KUZU GÖBEĞİ MANTARI FAYDALARI NELERDİR?

Kuzu göbeği mantarının besin değerleri oldukça yüksektir. B1, B2 ve C vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, çinko, potasyum ve sodyum içerir.

Düzenli tüketildiğinde vücudu zararlı miktroorganizmalara karşı korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Vücutta demir eksikliğine bağlı ortaya çıkan kansızlık için de etkilidir.

Niosin ve selenyum maddelerini içermesi sayesinde kansere karşı koruyuculuk gösterir. Özellikle prostat kanseri riski olanlar için tavsiye edilir.

Kuzu göbeği mantarı aynı zamanda karaciğer enzimlerinin yenilenmesini sağlar.

Kan şekerini dengelemek isteyenler için de kuzu göbeği mantarı önerilmektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ülke ülke kadınların güzellik standartları Ülke ülke kadınların güzellik standartları
Koronavirüs nedeniyle yok satıyorKoronavirüs nedeniyle yok satıyor
Yeşil mercimek çorbası yapmanın pratik yolu ve püf noktalarıYeşil mercimek çorbası yapmanın pratik yolu ve püf noktaları
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kuzu göbeği mantarı, kuzu göbeği mantarı faydaları,

En Çok Okunan Haberler

Fox TV'den Mucize Doktor kararı!

Fox TV'den Mucize Doktor kararı!

Mazhar Alanson o yoruma dayanamadı! "Korona da olsa..."

Mazhar Alanson o yoruma dayanamadı! "Korona da olsa..."

Her gün bir çay kaşığı yemek bakın neye iyi geliyor

Her gün bir çay kaşığı yemek bakın neye iyi geliyor

Hareketsizlik sonucu ortaya çıkıyor! Çözümü için...

Hareketsizlik sonucu ortaya çıkıyor! Çözümü için...

Bütçe dostu: Bulgurlu sıkma köfte nasıl yapılır?

Bütçe dostu: Bulgurlu sıkma köfte nasıl yapılır?

Çocuklar için zararlı olmayan atıştırmalıklar nelerdir?

Çocuklar için zararlı olmayan atıştırmalıklar nelerdir?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Muzlu yulaf lapası nasıl yapılır?

Muzlu yulaf lapası nasıl yapılır?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yanlış beslenme alışkanları kansere zemin hazırlıyor

Aman dikkat! Öyle bir hastalığa neden oluyor ki...

Karantina günlerinde kontrolsüz kilolara dikkat

Kontrolsüz bir şekilde kilo alıyorsanız buna dikkat!

Koronavirüs nedeniyle levrek, çupra, somon yok satıyor

Koronavirüs nedeniyle yok satıyor

Uzmanından evde kalanlara 'duygusal yeme' uyarısı

Uzmanından evde kalanlara 'duygusal yeme' uyarısı

Depresif ruh halini iyileştirmeye yardımcı olan 5 yiyecek

Her gün bir çay kaşığı yemek bakın neye iyi geliyor

Kabızlığı ortadan kaldıran 3 bitki çayı

Hareketsizlik sonucu ortaya çıkıyor! Çözümü için...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.