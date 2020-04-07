Kuzu göbeği bulmak için dağ, bayır geziyorlar: Gerçek bir şifa deposu

Anadolu'nun birçok bölgesinde ormanlık arazilerde yetişen kuzu göbeği mantarı sezonu Manisa'nın Salihli ilçesi mahallerinde de açıldı. Ormanlık alanlarda, çalı diplerinde doğal olarak yetişen, damaklarda bıraktığı eşsiz tadı ile bilinen kuzu göbeği sezonun açılmasıyla vatandaşlar dağ, bayır demeden bu mantarı bulmaya çalışıyor.
Salihli’nin Kemer Mahallesi’nde yaşayan Hasan Akcan, kuzu mantarını bulmanın samanlıkta iğne aramak kadar zor olduğunu, zor bulunduğu içinde değerli bir mantar olduğunu söyledi.
Şifa deposu olan kuzu göbeği mantarını satmak için değil, yemek amacıyla topladığını belirten Akcan, "Tarla işlerinden kalan boş zamanlarımda dağlarda kuzu göbeği mantarını toplamaktan çok keyif alıyorum” dedi. Hava şartlarının durumuna göre mantarın bitmeye devam edeceğini anlatan Akcan “Son derece vitaminli ve lezzetli olan kuzu göbeğinin birçok sağlık sorunu üzerinde etkili bir gıda olduğu söyleniyor. Bizde bu aralar tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı kuzu göbeğini şifa niyetine tüketiyoruz. Herkesi bir kez olsun kuzu göbeği mantarını yemeye davet ediyorum” diye konuştu.
Kuzu göbeği mantarının besin değerleri oldukça yüksektir. B1, B2 ve C vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, çinko, potasyum ve sodyum içerir.
Düzenli tüketildiğinde vücudu zararlı miktroorganizmalara karşı korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir.
Vücutta demir eksikliğine bağlı ortaya çıkan kansızlık için de etkilidir.
Niosin ve selenyum maddelerini içermesi sayesinde kansere karşı koruyuculuk gösterir. Özellikle prostat kanseri riski olanlar için tavsiye edilir.
Kuzu göbeği mantarı aynı zamanda karaciğer enzimlerinin yenilenmesini sağlar.
Kan şekerini dengelemek isteyenler için de kuzu göbeği mantarı önerilmektedir.
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