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Kvas nedir? Nasıl yapılır ve faydaları nelerdir?

Perihan Gövel Perihan Gövel 31.12.2020 17:56 | Son Güncelleme:
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Kvas nedir? Nasıl yapılır ve faydaları nelerdir?

Balkanlardan gelen ve adeta sağlık deposu olan kvass içeceği hakkında bilmeniz gereken her şeyi sizin için araştırdık. Kvas nedir, kendi imkanlarınızla nasıl elde edebilirsiniz ve faydaları nelerdir gibi soruların cevapları bu yazıda!

Fermantasyon işlemiyle yapılan yiyecek ve içeceklerin sağlığa faydası herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Gıdaları fermente etmek, içeriğindeki tüm vitamin ve mineralleri ortaya çıkararak faydalarını üst düzeye taşır. Kvas da, çeşitli meyvelerle aroma kazandırılan ve ilginç bir mayalama tekniği ile fermente edilen son derece sağlıklı bir içecektir.

Kvas ve Sayısız Faydası

Doğal probiyotik deposu ve sağlık dostu olan kvass faydaları saymakla bitmez bir içecektir. Farklı mayalarla ya da mayasız olarak hazırlanan bu içecek, yoğun bir antioksidan ve vitamin kaynağıdır. Karaciğeri temizlediği ve sindirimi kolaylaştırdığı düşünülür. Ayrıca, özellikle kış aylarında zayıf düşmeye müsait olan bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı daha dayanıklı olmanızı sağlar.

Kvasın mayalanmasıyla birlikte ortaya çıkan probiyotikler, bağırsakların temizlenmesine yol açar ve sindirim sistemini rahatlatır. Tatlandırıcı olarak kullanılan meyveye göre değişiklik göstermekle beraber, içeriğinde B, C gibi vitaminler ve yoğun folik asit bulunur.

Kvas Nasıl Yapılır?

Kvass yapımı sırasında ana madde olarak çoğunlukla pancar, lahana ya da kuru üzüm kullanılır. Mayalandırmak için de farklı seçenekler vardır fakat orijinal kvas içeceği, ekmek mayası kullanılarak fermente edilir. Bu yüzden tadında yoğun bir ekmek aroması vardır; fakat bir kez alışınca bırakamayacağınızı garanti ederiz.

Sağlıklı beslenmeye ve vücudunuza doğal besinlerle takviye yapmaya karar verdiyseniz, kvas içeceği oldukça yerinde bir seçimdir. Bu içeceği hazır alabileceğiniz gibi kendiniz de mayalayabilir ve gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

Pancarlı Kvas Tarifi

Evde hiçbir katkı maddesi kullanmadan, tamamen doğal yöntemlerle kvas nasıl yapılır diyorsanız, izlemeniz gereken adımlar çok basit. Öncelikle içeceğinizi hangi teknikle mayalamak ve hangi aromayı kullanmak istediğinize karar vermelisiniz. Pancarlı bir kvas elde etmek istiyorsanız ihtiyacınız olanlar aşağıdaki gibidir;

  • Pancar
  • Peynir altı veya yoğurt suyu
  • Tuz
  • Sarımsak
  • İçme suyu
  • Cam kavanoz

İlk olarak ellerinizi ve cam kavanozu temiz bir şekilde sterilize ettikten sonra 2 adet pancarı soyun ve küp küp doğrayın. Pancarları kavanoza aktarın ve soyup yıkadığınız 4 sarımsağı da üzerine ekleyin. Tuzu ve tercihinize göre 50 ml. peynir altı suyu veya yoğurt suyunu kavanoza ilave edin. Son olarak içme suyunu da kavanozu ağzına kadar dolduracak şekilde ekleyin ve kavanozu hava alacak bir tülbent ya da bezle kapatın. Güneş ışığı almayan serin ve karanlık bir yere koyun. İlk 24 saat suyun üzerinde kabarcıklar oluşması, kvasın mayalanmaya başladığını ve doğru yolda olduğunuzu gösterir. Yaklaşık 5 gün bu şekilde bekledikten sonra, suyunu süzebilir ve cam bir şişenin içinde 10 saat daha beklettikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz.

Ekmekli Kvas Tarifi

Orijinale en yakın lezzeti yakalamak ve kvasın özgünlüğüne sadık kalmak isteyenler için de ekmekli kvas tarifi hazırladık. Sağlıklı bir kvas hazırlamak için ihtiyacınız olanlar çok basit;

  • Kuru hamur mayası
  • Çavdar ekmeği
  • Kuru üzüm
  • Şeker
  • Pekmez
  • İçme suyu
  • Cam kavanoz

Tıpkı pancarlı kvasta olduğu gibi, öncelikle ellerinizi ve kavanozu sterilize edin. Ardından, 4 dilim çavdar ekmeğini küp küp doğrayıp fırında kızartın. 50 gram kuru mayayı kavanoza aktarıp bir bardak ılık suyla kıvamını açın. Mayanın üzerine kızarttığınız ekmeklerin yarısını ekleyip, üzerine bir bardak daha sıcak su koyun. Kavanozun ağzını bir tülbent ya da bez yardımıyla kapatıp oda sıcaklığında 10 saat boyunca bekletin.

10 saatin sonunda kavanozun ağzını açın ve içine kızarmış ekmeklerin kalanını, 1 çay bardağı toz şeker ve çekirdekli kuru üzümü ve 1 kaşık pekmezi ilave edin. Önceki eklediğiniz 2 bardak suyla birlikte toplam 3 litre olan kaynamış ve ılımış suyu da ekleyin ve 1 gün daha bekletin. Bu süre sonrasında karışımı cam bir şişenin içine süzün ve bu şekilde 10 saat de buzdolabında bekletin. Sonunda hazır olan ekmekli kvasın dibinde tortu oluşması çok normaldir. Bu tortunun suya karışmamasına özen göstererek bardağınıza doldurabilir ve gönül rahatlığıyla içebilirsiniz.

Sağlıklı Bir Balkan Lezzeti; Kvas

Çoğunlukla Rusya ve Ukrayna’da tüketilen Kvas, son zamanlarda hem ülkemizde hem tüm dünyada adını duyurmayı başarmış bir içecektir. Topraklarımıza yabancı olması sebebiyle, aklınızda kvas ne demek gibi sorular bulunması çok doğaldır.

Kvass, eski Slav dilinde “maya” anlamına gelir. Yapılış tekniği sebebiyle bu ismi aldığı düşünülür ve insan sağlığı için son derece faydalı besin değerleri içerir. Çoğunlukla pancar ve ekmekten elde edilir. Pancarlı kvas, kanı temizlemesi ve vücut kalsiyumunu yükseltmesiyle bilinir. C vitamini bakımından da oldukça zengin bir besin olan pancar, fermente işlemi sayesinde tüm faydalı içeriklerini açığa çıkarır.

Çeşitli araştırmalardan yola çıkarak, pancarın iltihap sorunlarında tedavi edici olduğu ve kanser riskini azalttığı düşünülür. Fermente edilmiş pancarın antioksidan ve antienflamatuar etkisi bu düşünceleri destekler. Aynı zamanda yoğun potasyum içeriği sayesinde karaciğeri de temizler.

Sağlığınıza direkt olarak etki edecek ürünleri evde hazırlamak daha doğru bir yol olsa da, mayalanmış olarak satılan hazır kvasları da tercih edebilirsiniz. Ürünün bilinirliği arttıkça marka çeşitliliğinin de artış göstermesi sebebiyle, küçük bir araştırma yaparak en iyi kvası bulabilir ve gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Vücudunuza doğal yollarla katkı sağlayabilir ve sağlıklı beslenebilirsiniz.

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