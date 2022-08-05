KVKK, bankacılık sektörüne yönelik "iyi uygulamalar rehberi" yayımladı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), bankacılık sektöründe kişisel verilerin korunmasına yönelik iyi uygulamalar rehberinin yayımladığını bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, KVKK'nın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun doğru anlaşılması ve daha etkin uygulanması için sektör bazlı çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Rehberin bankalar tarafından yürütülen kişisel veri işleme faaliyetlerinin Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak gerçekleştirilmesi konusunda bankaları yönlendirmeyi ve iyi uygulama örnekleri oluşturmayı amaçladığı belirtilen açıklamada, bankaların kişisel verilerin korunması alanında uyması gereken usul ve esaslar ile yerine getirmesi gereken yükümlülüklere ilişkin genel açıklamaları içerdiği belirtildi.

Açıklamada, iyi uygulamalar rehberinin kişisel verilerin korunmasında, 6698 sayılı Kanunun daha etkin uygulanmasına, sektör bazında uygulama birliğine gidilmesine, kişisel verilerin korunmasında sürdürülebilirliğin sağlanmasına olumlu katkılar sunmasının beklendiğinin altı çizildi.

Bankalar tarafından yoğun şekilde kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirildiği ve kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı bağlamında ilgili kişilerin maruz kaldığı risk derecesi göz önünde bulundurularak, Kurum ile Türkiye Bankalar Birliği bünyesinde çalışma grupları kurulduğu vurgulanan açıklamada, söz konusu çalışma grupları arasında periyodik toplantıların gerçekleştirildiği ve bu çalışmalar sonucunda rehberin sektörle iş birliği içinde hazırlandığı hatırlatıldı.

- Diğer sektörlere yönelik rehber çalışmaları devam ediyor

Açıklamada ayrıca, iyi uygulamalar rehberinin yalnızca bankacılık sektörüyle sınırlı olmadığı turizm, havacılık, telekomünikasyon ve reklamcılık gibi birtakım sektörlerde kişisel verilerin korunmasına yönelik iyi uygulamalar rehberlerinin hazırlanmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

