KYGM 35. Futbol Turnuvası Türkiye Finalleri, Samsun'da sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce (KYGM) Samsun'da düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.
KYGM tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 35. Futbol Turnuvası Türkiye Finalleri'ne Samsun, Giresun, Batman, Muğla, Isparta, Karaman, Kocaeli ve Adıyaman takımları adına 168 sporcu, 24 idareci ile antrenörler katıldı.
19 Mayıs Stadı'nda oynanan turnuvanın finalinde, GSB Samsun Yurtları, GSB Muğla Yurtları'nı 2-0 yenerek şampiyon oldu.
Turnuvanın kapanışında sporculara ödüllerini Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Samsun Bölge Müdürü İbrahim Güven verdi.
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