EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. KYK EK TERCİH yurt başvuruları olacak mı? KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılacak?

KYK EK TERCİH yurt başvuruları olacak mı? KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılacak?

28.09.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK EK TERCİH yurt başvuruları olacak mı? yurtları için ek tercih olup olmayacağını öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya başladı. Bilindiği üzere tercih sonuçları bir süre önce açıklandı. Kayıtlarını yapan öğrencilerin ardından birçok kişi Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde sayıları boş kontenjanlara ilişkin araştırma yapıyor. Peki KYK ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak, KYK ek yurt başvuruları nasıl ve nereden yapılacak?

KYK EK TERCİH yurt başvuruları olacak mı? KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılacak?

KYK ek yerleştirme için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan açıklama yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, KYK ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak, KYK ek yurt başvuruları nasıl ve nereden yapılacak?

KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurtları için yedek alımlar sürüyor. KYK yurt başvurusu ek tercih hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

KYK YURT BAŞVURUSU EK TERCİH NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

KYK yurtlarına başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kasım ara tatili ne zaman? MEB 2022-2023 ara ve yarıyıl tatiliKasım ara tatili ne zaman? MEB 2022-2023 ara ve yarıyıl tatili
İOKBS Bursluluk sınavını kazananlar ne yapmalı?İOKBS Bursluluk sınavını kazananlar ne yapmalı?
Anahtar Kelimeler:
kyk yurt kyk yurt basvurusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

İOKBS Bursluluk sınavını kazananlar ne yapmalı?

İOKBS Bursluluk sınavını kazananlar ne yapmalı?

AÖF ders seçimi ne zaman?

AÖF ders seçimi ne zaman?

Korkak eş anlamlısı nedir?

Korkak eş anlamlısı nedir?

Değişken değerlikli metaller nelerdir?

Değişken değerlikli metaller nelerdir?

İlginizi Çekebilir

Yanlış tüketince zararı yararından daha fazla oluyor!

Yanlış tüketince zararı yararından daha fazla oluyor!

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Televizyon karşısında ölümcül hata!

Televizyon karşısında ölümcül hata!

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.