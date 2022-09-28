KYK EK TERCİH yurt başvuruları olacak mı? KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılacak?

KYK ek yerleştirme için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan açıklama yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, KYK ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak, KYK ek yurt başvuruları nasıl ve nereden yapılacak?

KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurtları için yedek alımlar sürüyor. KYK yurt başvurusu ek tercih hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

KYK YURT BAŞVURUSU EK TERCİH NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

KYK yurtlarına başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.



