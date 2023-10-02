KYK ek yurt başvuruları 2023 başladı! GSB dikey geçiş, yatay geçiş, yüksek lisans ek kontenjan yurt başvurusu nasıl yapılır?

2023-2024 KYK ek tercih yurt başvurularının ne zaman başlayacağı, üniversite ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merak konusu olmuştu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre KYK ek yurt başvuruları başladı. Peki, dikey geçiş, yatay geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan ve özel yetenek öğrencileri için yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan, özel yetenek öğrencileri için yurt başvuruları başladı. KYK ek kontenjan başvuruları 5 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek.
KYK yurt başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sisteme giriş yapan adaylar arama çubuğuna “Gençlik ve Spor Bakanlığı” yazarak KYK yurt başvurusunda bulunabiliyorlar.
Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti deniyor. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunuyor. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösteriyor.
İlgili banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.
Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde 6 farklı KYK yurdu bulunuyor. Oda tipleri kalan kişi sayısı, yatak, çalışma masası vb. durumlara göre değişiyor. 2023-2024 KYK Yurt Ücretleri en düşük 345 liradan başlıyor. Aylık ücretler turt tipine göre 570 liraya kadar yükselebiliyor. İşte, yurt tiplerine göre güncel ücretler;
TİP1
Ücret: 345 lira
Depozito: 855 lira
TİP2
Ücret:405 lira
Depozito: 1020 lira
TİP3
Ücret:405 lira
Depozito: 1020 lira
TİP4
Depozito: 1100 lira
TİP5
Ücret:510 lira
Depozito: 1200 lira
TİP6
Ücret: 570 lira
Depozito: 1365 lira
Kıbrıs
Ücret: 750 lira
Depozito: 1620 lira