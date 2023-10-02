KYK ek yurt başvuruları 2023 başladı! GSB dikey geçiş, yatay geçiş, yüksek lisans ek kontenjan yurt başvurusu nasıl yapılır?

2023-2024 KYK ek tercih yurt başvurularının ne zaman başlayacağı, üniversite ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merak konusu olmuştu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre KYK ek yurt başvuruları başladı. Peki, dikey geçiş, yatay geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan ve özel yetenek öğrencileri için yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

KYK EK YURT BAŞVURULARI 2023 BAŞLADI!

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan, özel yetenek öğrencileri için yurt başvuruları başladı. KYK ek kontenjan başvuruları 5 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sisteme giriş yapan adaylar arama çubuğuna “Gençlik ve Spor Bakanlığı” yazarak KYK yurt başvurusunda bulunabiliyorlar.

KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NEDİR?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti deniyor. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunuyor. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösteriyor.

İlgili banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

KYK YURT TİPLERİ VE ÜCRETLERİ NELERDİR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde 6 farklı KYK yurdu bulunuyor. Oda tipleri kalan kişi sayısı, yatak, çalışma masası vb. durumlara göre değişiyor. 2023-2024 KYK Yurt Ücretleri en düşük 345 liradan başlıyor. Aylık ücretler turt tipine göre 570 liraya kadar yükselebiliyor. İşte, yurt tiplerine göre güncel ücretler;

TİP1

Ücret: 345 lira

Depozito: 855 lira

TİP2

Ücret:405 lira

Depozito: 1020 lira

TİP3

Ücret:405 lira

Depozito: 1020 lira

TİP4

Depozito: 1100 lira

TİP5

Ücret:510 lira

Depozito: 1200 lira

TİP6

Ücret: 570 lira

Depozito: 1365 lira

Kıbrıs

Ücret: 750 lira

Depozito: 1620 lira

