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KYK öğrencileri, minik kardeşleriyle gönül bağı kurdu

BİTLİS HABERLERİ  | 08.03.2020 11:02 | Son Güncelleme

Bitlis’in Adilcevaz Kredi Yurtlar Kurumunda kalan üniversite öğrencileri, Atatürk İlkokulunda eğitim gören kardeş öğrencileri ziyaret ederek onlarla gönül bağı kurdu.Üniversite öğrencisi gençler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında daha önceden hazırlamış oldukları hediyelerle birlikte ilçedeki Atatürk İlkokulunu ziyaret ederek, minik kardeşleriyle hoşça vakit geçirme fırsatı buldu.

Bitlis’in Adilcevaz Kredi Yurtlar Kurumunda kalan üniversite öğrencileri, Atatürk İlkokulunda eğitim gören kardeş öğrencileri ziyaret ederek onlarla gönül bağı kurdu.
Üniversite öğrencisi gençler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında daha önceden hazırlamış oldukları hediyelerle birlikte ilçedeki Atatürk İlkokulunu ziyaret ederek, minik kardeşleriyle hoşça vakit geçirme fırsatı buldu. Minik öğrencilerle yakından ilgilenen üniversite öğrencileri, aynı zamanda onlarla çeşitli oyunlar oynayarak güzel bir vakit geçirdi.
Konuyla ilgili konuşan Adilcevaz Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Özcan Beşkardeş, öğrencilerin iletişimlerini arttırmak için bu tür etkinlikler düzenlediklerini belirterek, “KYK Adilcevaz Yurt Müdürlüğü olarak yurdumuzda kalan öğrencilerimizle birlikte ilçemiz Atatürk İlkokulunu kardeş okul olarak ziyaret ettik. Öğrencilerimizin farkındalığını artırmak, sosyal hayattaki ve kendi aralarındaki iletişimlerini artırmak için zaman zaman böylesine güzel faaliyetler yapıyoruz. Bu faaliyetlerin, gittiğimiz okulun öğrencilerinin üzerinde olumlu tesirler bıraktığına inanıyoruz. Buradaki maksadımız, yurdumuzdaki öğrencilerimizi küçük kardeşleriyle buluşturmak eski günlerini anımsatmak ve küçük kardeşlerine unutulmayacağı anılar yaşatmaya çalışmaktayız. Aynı zamanda gerçekleştirmiş olduğumuz bu ziyaretlerimiz kapsamında çocuklarımızın geleceğe dair üniversite hayallerini gerçekleştirerek onların geleceğe dair etkileşimlerini sağlıyoruz” dedi.
Okul Müdürü Şevket Beşkardeş ise, ziyaretten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, Adilcevaz Kredi yurtlar Kurumu Müdürlüğü çalışanlarına ve öğrencilerine teşekkür etti.

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