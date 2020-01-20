Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘KYK Tematik Kış Kampları’ Milas’ta başladı. Yurtlarda barınan gençlerin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerine; bedensel, zihinsel ve kültürel yönden gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla gençlerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda KYK Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen “KYK Tematik Kış Kampları” kapsamında “İnsan ve Toplum Kampı” Milas’ta gerçekleştiriliyor.

Elazığ, Karaman, Konya, Nevşehir, Tekirdağ ve Tunceli’den öğrencilerin katılımıyla düzenlenen kampın açılış töreni KYK Milas Öğrenci Yurdu’nda düzenlendi. Törene; Milas Kaymakamı Eren Arslan, Ak Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan, Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Genel Müdürlüğü Kredi Daire İlkay Atlı, Milas Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çayırlı, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Ak Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar, kurum yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşımızın seslendirilmesinin ardından törenin açılış konuşması Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman tarafından yapıldı.

Türkiye genelinde 14 ayrı ilde 14 farklı tema ile 81 ilden 2100 KYK’lı gencin katılımıyla 5. KYK Tematik Kış Kamplarının başladığını ifade eden İlman, “Gençlik ve Spor Muğla ailesi olarak 5 yıldır yapılan Tematik Kış Kamplarına 5. kez ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. İl Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen İnsan ve Toplum Kampına 6 farklı İlden 150 KYK’lı kıymetli gencimiz katılmakta. Dolu dolu keyifli bir kamp dönemi geçireceğiz. İnsan ve toplum yaşamına dair alanında 8 ünlü isim tecrübelerini paylaşmak için gençlerimizle olacak. Ayrıca sinema, yarışmalar, spor aktiviteleri, şehitlik ziyaretlerimiz olacak ve şehit ailelerimizle bir araya geleceğiz. Yeryüzünün cennet köşesi Muğlamızın ve Milasımızın tarihi, doğal ve kültürel mekanlarına gezilerimiz ile yaşamımızda iz bırakacak 5 günlük bir kamp dönemi geçireceğinize inanıyorum” dedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü Kredi Daire Başkanı İlkay Atlı, 700 binin üzerinde öğrencinin yurtlarda barındığını ve 1 milyon 600 binin üzerinde öğrencinin ise kredi imkanlarından faydalandığını ifade eden Atlı, “toplumumuzu gelecekte şekillendirecek olan sizlersiniz. Bizim bu etkinliklerimizi onun için çok önemsiyorum. Etkinliği düzenleyenlerin ellerine sağlık” dedi.

Ak Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla’yı yeryüzü cenneti olarak tanımlayarak “Muğlamızda kaldığımız süre içinde kentimizin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmeye çalışın. Milasımız sahip olduğu tarihi zenginlikleriyle ülkemizin sayılı kentlerinden birisi. Bizler Milletvekilleri olarak TBMM’de sizler için çalışmaya devam ediyoruz. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde eğitim gören öğrenci kardeşlerimizin barınma sorunu çözmek için aralıksız çalışıyoruz. Muğla merkezde 4 bin kişilik öğrenci yurdumuz bu sene içinde hizmete açılacak. Fethiye de ise 1300 kişilik yurdumuz 2021’de açılacak. Milas ilçemizde 504 öğrenci kapasiteli yurdumuzu 2018’de hizmete açmıştık. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Muğla’da halen devam eden Yurt ve spor tesisi yatırımı 265 milyon lira. Bu yatırımlar içinde yer alan Milas Kapalı Spor Salonu ödeneğimiz çıktı. Önümüzdeki aylarda ihalesi yapılacak” dedi. AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ise, “Elazığ, Karaman, Konya, Nevşehir, Tekirdağ, Tunceli’den KYK yurtlarında kalan 150 öğrenci, kendi alanlarında isim yapmış 8 ünlü isimle, 4 gün boyunca bir arada olacak. Milas olarak beşincisi gerçekleştirilen bu kampa ev sahipliği yapmanın onurunu yaşıyoruz. Kamplar aynı anda, farklı temalarla 14 değişik ilde gerçekleştiriliyor. Medya, sanat, akademi, edebiyat, bilim dünyasından farklı isimlerle gençlerimizi buluşturmak son derece önemli. Rol model konumundaki kişilerin, geleceğe yön verme aşamasında olan gençlerimizle buluşturulması son derece önemli. Kampın önemi burada ortaya çıkıyor. 4 gün boyunca siz gençlerimiz, Milas ilçemizin tarihi ve doğal güzelliklerini tanımanın yanı sıra, burada çok güzel etkinlikler de yapacaksınız. İnanıyorum ki, okullarınıza, memleketlerinize döndüğünüzde bu güzelliklerin de tanıtımını yaparak adeta birer kültür elçisi olacaksınız. Katılımcı illerimize baktığımda Türkiye’nin dört bir köşesinden seçildiğini görüyorum. Ülkemizin geleceğinde siz gençlerimize son derece büyük işler düşüyor. Gençlerimizin, milli ve manevi değerlerine bağlı, birlik beraberlik duyguları son derece yüksek olduğunu görmek bizleri son derece mutlu ediyor. Bu beraberliği daimi kılmalıyız. Biz beraber oldukça, ülkemizin uluslararası arenadaki yeri her geçen gün daha da sağlamlaşıyor. Bu gibi etkinlikler sayesinde de işte bunların temeli atılıyor. Kampı düzenleyen, katılan, katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Törenin son konuşmacısı olarak söz alan Milas Kaymakamı Eren Arslan “Hepimiz sizler gibi, sizlerin geçtiği bu yollardan geçerek bu görevlere geldik. Yarın sizler bu görevleri üsteleneceksiniz. Ancak bizlerle sizler arasında çok önemli farklar var. Sizler Z kuşağı olarak ifade edilen bir kuşak olarak dünyaya geldiniz. Bizlerin sonradan öğrendiği teknolojinin içerisine doğduğunuz. Teknolojinin hızla geliştiği, bilginin sonsuzca üretilip ve transferinin saniyeler içinde gerçekleştirildiği bir dönemdeyiz. Bilgi toplumu yakalamış bir toplumuz. Son olarak bunu milli otomobilimizde gördük. Bu çağın imkanlarını çok şükür yakaladık ve sizler sayesinde daha da yukarılarda olacağız” dedi. Kaymakam Arslan, 5 günlük kamp dönemi içerisinde öğrencilerin Milas’ın tarihsel ve doğal güzelliklerini yakından görmelerini ve gittikleri illerde de bu bilgileri paylaşmalarını istedi.

Yapılan konuşmaların ardından Milas Yörük Türkmen Kültür Derneği Halk Oyunları Ekibi tarafından gösteri sunuldu. Açılış töreni kokteyl ile son buldu.

Kokteylin ardından “KYK Tematik Kış Kampları” kapsamında düzenlenen “İnsan ve Toplum Kampı”nda İTBF Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Tayfun Doğan, Selçuk Üniversitesi Sinirbilim Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Selvi, Sunucu Zeynep Bayramoğlu, Sunucu Pelin Çift, Yazar Süleyman Ragıp Yazıcılar, Yazar Mehmet Ali Bulut, Yazar Yusuf Kaplan ve Sanatçı Sedat Anar öğrencilerle bir araya gelerek sunum yapacaklar.

Kamp kapsamında ayrıca gönüllülük faaliyetleri, sinema izleme, masa tenisi turnuvası, şehitlik ve şehit ailelerini ziyaret, gezi, bilgi yarışması, müzik dinletisi etkinlikleri de düzenlenecek.

Öğrenciler 24 Ocak Cuma günü Milas’tan ayrılacaklar.

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