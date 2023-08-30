EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. KYK YURT BAŞVURU EKRANI: GSB e-Devlet ile 2023 KYK yurt başvuruları nasıl yapılır? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

KYK YURT BAŞVURU EKRANI: GSB e-Devlet ile 2023 KYK yurt başvuruları nasıl yapılır? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

30.08.2023 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK yurt başvuru ekranı ile ilgili araştırmalar Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın açıklamalarının ardından hız kazandı. Başvuru süreci 2023-2024 dönemi için başladı. YKS üniversite tercih sonucuna göre bulundukları ilden başka şehre gidecek olan öğrenciler arama motorlarında konuya dair sorgulama yapıyor. Peki, GSB e-Devlet ile 2023 KYK yurt başvuruları nasıl yapılır, başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, GSB e-Devlet KYK başvuru ekranı...

KYK yurt başvuru ekranı GSB'den yapılan açıklama sonrası erişime açıldı. KYK yurt başvuruları konusunda basın açıklaması yapan Bakan Bak, sürecin başladığını belirtti. KYK yurt başvuruları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları e-Devlet'ten yapılmaktadır.

E-DEVLET KYK YURT BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN

2023 - 2024 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL

KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.

En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde bulunuyor.

Tip 1 ücreti aylık 345 TL, Tip 2 ücreti aylık 405 TL, Tip 3 ücreti aylık 480 TL, Tip 5 ücreti aylık 510 TL ve Tip 6 ücreti aylık 570 TL oldu.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR, HANGİ TARİHTE?

KYK yurt başvuruları 2 Eylül cumartesi günü saat 23.59'da sona erecek.

KYK yurt başvuru sonuçlarının ise Eylül ayının ortalarında açıklanması öngörülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öğretmenlerin ikinci yer değiştirme sonuçları açıklandıÖğretmenlerin ikinci yer değiştirme sonuçları açıklandı
Merakla bekleniyordu! KPSS sonuçları açıklandıMerakla bekleniyordu! KPSS sonuçları açıklandı
Öğrenci ve veliler dikkat! MEB, 'merdiven altı' kurslara karşı uyardıÖğrenci ve veliler dikkat! MEB, 'merdiven altı' kurslara karşı uyardı
Anahtar Kelimeler:
kyk yurt basvurulari kyk yurt başvuruları başladı mı kyk yurt başvuruları ne zaman kyk yurt başvuruları ne zaman açıklanacak kyk yurt başvuruları ne zaman açıklanıyor

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ağzını açınca şoke oldu! “Tıpkı insan gibi"

Ağzını açınca şoke oldu! “Tıpkı insan gibi"

Seyahat severlerin ilk tercihi Samsonite çantada büyük fırsat

Seyahat severlerin ilk tercihi Samsonite çantada büyük fırsat

Jeoradar ile tek tek tespit ediliyor! 304 şehit defni bulundu

Jeoradar ile tek tek tespit ediliyor! 304 şehit defni bulundu

Düğünde twerk yaptı! Kenara çekip azarladı

Düğünde twerk yaptı! Kenara çekip azarladı

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.