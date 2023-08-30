KYK YURT BAŞVURU EKRANI: GSB e-Devlet ile 2023 KYK yurt başvuruları nasıl yapılır? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

KYK yurt başvuru ekranı GSB'den yapılan açıklama sonrası erişime açıldı. KYK yurt başvuruları konusunda basın açıklaması yapan Bakan Bak, sürecin başladığını belirtti. KYK yurt başvuruları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları e-Devlet'ten yapılmaktadır.

2023 - 2024 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL

KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.

En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde bulunuyor.

Tip 1 ücreti aylık 345 TL, Tip 2 ücreti aylık 405 TL, Tip 3 ücreti aylık 480 TL, Tip 5 ücreti aylık 510 TL ve Tip 6 ücreti aylık 570 TL oldu.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR, HANGİ TARİHTE?

KYK yurt başvuruları 2 Eylül cumartesi günü saat 23.59'da sona erecek.

KYK yurt başvuru sonuçlarının ise Eylül ayının ortalarında açıklanması öngörülüyor.

