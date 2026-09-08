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KYK yurt sonuçları açıklandı! 2026 KYK yurt sonuçları nasıl sorgulanır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 2026-2027 eğitim öğretim dönemi yurt başvuru sonuçları açıklandı. Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sonuçlar, e-Devlet üzerinden erişime açıldı.

KYK yurt sonuçları açıklandı! 2026 KYK yurt sonuçları nasıl sorgulanır?

2026-2027 KYK yurt başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla birlikte öğrencilerin yurt yerleştirme sonuçları açıklandı.

8 Eylül tarihinde açıklanan KYK yurt başvuru sonuçları, saat 10.07 itibarıyla e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanmaya başladı.

KYK yurt sonuçları açıklandı! 2026 KYK yurt sonuçları nasıl sorgulanır? 1

KYK YURT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KYK yurt yerleştirme sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sonuç ekranına ulaşabilecek.

Yerleştirme sonuçları ekranında durumu "Yurt kazandı" olarak görünen adaylar, KYK yurtlarında konaklama hakkı elde edecek.

2026 KYK YURT BAŞVURUSU SORGULAMA EKRANI

YURT KAYDI İÇİN GEREKLİ BİLGİLER SONUÇ EKRANINDA

KYK yurt yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, yerleştirildikleri yurda ilişkin detaylı bilgilere de sonuç ekranından ulaşabilecek.

Ekranda kayıt hakkı kazanılan yurdun adı, açık adresi ve kayıt işlemleri için gerekli bilgiler yer alacak. Öğrencilerin kayıt sürecinde belirtilen tarihleri ve gerekli işlemleri dikkatle takip etmesi gerekiyor.

SONUÇLARIN ARDINDAN ADAYLAR NE YAPACAK?

KYK yurt yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt süreci başlayacak. Yurt hakkı kazanan öğrencilerin, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen süre içerisinde gerekli işlemleri tamamlaması gerekiyor.

Kayıt hakkı elde eden adaylar öncelikle e-Devlet üzerinden taahhütname onayını gerçekleştirecek ve ardından ilk kayıt ücretini yatıracak. Belirlenen süre içinde işlemlerini tamamlamayan öğrencilerin yurt hakkı ise iptal edilerek yedek adaylara yerleştirme yapılacak.

KYK yurt sonuçları açıklandı! 2026 KYK yurt sonuçları nasıl sorgulanır? 2

İLK KAYIT ÜCRETİ YATIRILMALI

Yurt hakkı kazandığı halde yurtta konaklamak istemeyen öğrencilerin ilk kayıt ücretini yatırmaması durumunda kayıt işlemi gerçekleştirilmeyecek ve yurt hakkı sona erecek.

İlk kayıt ücretini belirtilen süre içerisinde yatıran öğrencilerin ise ilgili yurt müdürlüğüne başvurarak kayıt ve taahhütname işlemlerini tamamlaması gerekecek. Öğrencilerin herhangi bir hak kaybı yaşamaması için açıklanacak kayıt takvimini dikkatle takip etmeleri önem taşıyor.

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