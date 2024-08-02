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Kylian Mbappe'den Arda Güler sözleri! "Beni zaten etkilemişti"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.08.2024 19:42
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Real Madrid'in ses getiren transferlerinden Kylian Mbappe verdiği bir röportajda takım arkadaşı Arda Güler'e dair de açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Kylian Mbappe'den Arda Güler sözleri! "Beni zaten etkilemişti"
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'in yeni transferi Kylian Mbappe'den sürpriz bir Arda Güler yorumu geldi. Real Madrid'in kampını yakından takip eden İspanyol haber sitesi Defensa Central'de yer alan haberde, Fransız golcünün Arda'yı övdüğü aktarıldı.

'TÜM KALİTESİNİ GÖSTERDİ'

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Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi: "Gelecek vaat eden genç Türk oyuncu bir kez daha tüm kalitesini ve takım arkadaşlarıyla bağlantı kurma becerisini gösterdi.

MBAPPE: 'BENİ ZATEN ETKİLEMİŞTİ...'

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Kylian Mbappe maç hakkında konuşurken kulüptekilere Arda ile ilgili, 'Onu çok iyi gördüm, Avrupa Şampiyonası'nda beni zaten etkilemişti ama Madrid için tam bir oyuncu gibi görünüyor!' dedi."

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Arda Güler son dakika mbappe real madrid
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