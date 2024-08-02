Kylian Mbappe'den Arda Güler sözleri! "Beni zaten etkilemişti"

Real Madrid'in yeni transferi Kylian Mbappe'den sürpriz bir Arda Güler yorumu geldi. Real Madrid'in kampını yakından takip eden İspanyol haber sitesi Defensa Central'de yer alan haberde, Fransız golcünün Arda'yı övdüğü aktarıldı.

'TÜM KALİTESİNİ GÖSTERDİ'

Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi: "Gelecek vaat eden genç Türk oyuncu bir kez daha tüm kalitesini ve takım arkadaşlarıyla bağlantı kurma becerisini gösterdi.

MBAPPE: 'BENİ ZATEN ETKİLEMİŞTİ...'

Kylian Mbappe maç hakkında konuşurken kulüptekilere Arda ile ilgili, 'Onu çok iyi gördüm, Avrupa Şampiyonası'nda beni zaten etkilemişti ama Madrid için tam bir oyuncu gibi görünüyor!' dedi."