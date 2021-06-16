SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Kylian Mbappe dini inancı nedir? Kylian Mbappe müslüman mı?

Kylian Mbappe dini inancı nedir? Kylian Mbappe müslüman mı?

16.06.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de forma giymekte olan Kylian Sanmi Mbappé Lottin'in dini inancı futbolseverler tarafından sıklıkla merak edilmekte. Başarılı futbolcunun özellikle giydiği kıyafetler nedeniyle müslüman olup olmadığı merak ediliyor. Peki Mbappe dini inancı nedir? Mbappe müslüman mı? İşte yanıtı...

Kylian Mbappe dini inancı nedir? Kylian Mbappe müslüman mı?

Henüz genç yaşlarda bir futbolcu olan ve Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de forma giyen Kylian Sanmi Mbappé Lottin'in dini inancı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Mhappe'nin özellikle giydiği kıyafetler nedeniyle müslüman olup olmadığı merak konusu oldu. Peki Mbappe dini inancı nedir?

MHAPPE DİNİ İNANCI NEDİR, MÜSLÜMAN MI?

Başarılı futbolcu Kylian Sanmi Mbappé Lottin'in dini inancı pek çok futbolsever tarafından merak ediliyor. Genç futbolcunun giydiği kıyafetler nedeniyle müslüman olduğu düşünülüyor. 20 Aralık 1998'de Fransa'da dünyaya gelen Mhappe, Kamerun ve Cezayir asıllı olan bir Fransız millî futbolcudur. Kendisi, Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de forma giymektedir.

23 yaşındaki genç oyuncu, Mbappé, öncelikle doğduğu şehir Bondy'deki futbol akademilerinde oynamış, daha sonra Clairefontaine ve Monaco futbol akademilerinde oynayıp Monaco'nun yedek takımında profesyonel futbol kariyerine başlamıştır. Kısa bir zaman sonra 2016-2017 sezonunda düzenli olarak oynamaya başlamış ve ligde atmış olduğu 15 gol ve 8 asist ile 17 sene sonra takımının lig şampiyonu olmasına yardımcı olmuştur. Bir zaman sonra 180 milyon € satın alma opsiyonuyla Paris Saint-Germain'e kiralanmıştır.

DSUSz7yWsAY_417

Mbappé, 17 yaş altı ve 19 yaş altı takımında oynamış ve ardından Mart 2017 tarihinde Lüksemburg ile oynadıkları maçta Fransa'nın adına ilk millî maçına çıkmıştır. Başarılı futbolcunun müslüman olduğu düşünülmekte. Mhappe, daha önce pek çok kez müslümanların Ramazan ayını kutlamıştı. Müslümanları çok seven Mhappe'nin Hristiyan olduğu bilinmekte.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Berbere gerek bıraktırmayan saç ve sakal kesme makineleriBerbere gerek bıraktırmayan saç ve sakal kesme makineleri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
İşte Türkiye'nin en başarılı futbolcularıİşte Türkiye'nin en başarılı futbolcuları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

KPSS 25'incisine büyük şok! "Kafamı duvarlara vuruyorum"

KPSS 25'incisine büyük şok! "Kafamı duvarlara vuruyorum"

Bakan Koca duyurdu: Aşılamada yeni uygulama başladı

Bakan Koca duyurdu: Aşılamada yeni uygulama başladı

Olimpiyat şampiyonu Markis Kido hayatını kaybetti

Olimpiyat şampiyonu Markis Kido hayatını kaybetti

Erol Bulut, Cisse'yi transfer ediyor

Erol Bulut, Cisse'yi transfer ediyor

Galatasaray'ın rakibi belli oldu

Galatasaray'ın rakibi belli oldu

A Milli Takım'ın EURO 2020'deki ikinci sınavı

A Milli Takım'ın EURO 2020'deki ikinci sınavı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Galler maçı öncesi kötü haber

Galler maçı öncesi kötü haber

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Fatih Terim, İngiliz devine gidiyor

Fatih Terim, İngiliz devine gidiyor

Eriksen için etten duvar ördüler!

Eriksen için etten duvar ördüler!

Korku dolu anlar! Yıldız oyuncuya sahada kalp masajı

Korku dolu anlar! Yıldız oyuncuya sahada kalp masajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.