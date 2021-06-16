Kylian Mbappe dini inancı nedir? Kylian Mbappe müslüman mı?

Henüz genç yaşlarda bir futbolcu olan ve Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de forma giyen Kylian Sanmi Mbappé Lottin'in dini inancı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Mhappe'nin özellikle giydiği kıyafetler nedeniyle müslüman olup olmadığı merak konusu oldu. Peki Mbappe dini inancı nedir?

MHAPPE DİNİ İNANCI NEDİR, MÜSLÜMAN MI?

Başarılı futbolcu Kylian Sanmi Mbappé Lottin'in dini inancı pek çok futbolsever tarafından merak ediliyor. Genç futbolcunun giydiği kıyafetler nedeniyle müslüman olduğu düşünülüyor. 20 Aralık 1998'de Fransa'da dünyaya gelen Mhappe, Kamerun ve Cezayir asıllı olan bir Fransız millî futbolcudur. Kendisi, Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de forma giymektedir.

23 yaşındaki genç oyuncu, Mbappé, öncelikle doğduğu şehir Bondy'deki futbol akademilerinde oynamış, daha sonra Clairefontaine ve Monaco futbol akademilerinde oynayıp Monaco'nun yedek takımında profesyonel futbol kariyerine başlamıştır. Kısa bir zaman sonra 2016-2017 sezonunda düzenli olarak oynamaya başlamış ve ligde atmış olduğu 15 gol ve 8 asist ile 17 sene sonra takımının lig şampiyonu olmasına yardımcı olmuştur. Bir zaman sonra 180 milyon € satın alma opsiyonuyla Paris Saint-Germain'e kiralanmıştır.