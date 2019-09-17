Kylian Mbappe, Galatasaray'ın kadro değerini geride bıraktı!

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, bugün ve yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Grup aşamasında birçok heyecanlı karşılaşmaya sahne olacak organizasyon sayesinde ekonomik yönden dünya futbolunun üst sıralarında yer alan kulüplerin yanı sıra UEFA'nın son yıllarda uygulamaya koyduğu eleme sistemiyle daha az bütçeli takımlar da futbolseverlerin karşısına çıkacak.

NEYMAR'DAN İNANILMAZ GOL

Bu sezon gruplarda mücadele edecek 32 takımın futbolcularının toplam piyasa değeri 16 milyar avroyu (yaklaşık 100 milyar 702 milyon lira) buluyor.

EN DEĞERLİSİ MANCHESTER CITY

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele eden 32 takım içinde en değerlisi ise İngiliz ekibi Manchester City. Transfer piyasasının nabzını tutan Alman internet sitesi Transfermarkt'a göre, Manchester temsilcisinde forma giyen futbolcuların toplam piyasa değeri, 1 milyar 280 milyon avroyu buluyor.

Manchester City'yi 1 milyar 190 milyon avroyla Şampiyonlar Ligi kupasını üst üste 3, son 6 sezonda ise 4 kez müzesine götüren İspanyol kulübü Real Madrid takip ediyor. Barcelona ise 1 milyar 180 milyon avroluk piyasa değeriyle üçüncü sırada yer alıyor.