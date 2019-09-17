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Kylian Mbappe, Galatasaray'ın kadro değerini geride bıraktı!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 17.09.2019 17:22 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları bugün başlıyor. 16 milyar avroyu bulan toplam tutarıyla Avrupa futboluna damgasını vuracak olan kulüplerden temsilcimiz Galatasaray’ın değeri ise 136.3 milyon avro... Ancak PSG forması giyen Mbappe, 200 milyon avroluk değeriyle 11 takımı tek başına geçti.

Kylian Mbappe, Galatasaray'ın kadro değerini geride bıraktı!

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, bugün ve yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Grup aşamasında birçok heyecanlı karşılaşmaya sahne olacak organizasyon sayesinde ekonomik yönden dünya futbolunun üst sıralarında yer alan kulüplerin yanı sıra UEFA'nın son yıllarda uygulamaya koyduğu eleme sistemiyle daha az bütçeli takımlar da futbolseverlerin karşısına çıkacak.

NEYMAR'DAN İNANILMAZ GOL

Bu sezon gruplarda mücadele edecek 32 takımın futbolcularının toplam piyasa değeri 16 milyar avroyu (yaklaşık 100 milyar 702 milyon lira) buluyor.

EN DEĞERLİSİ MANCHESTER CITY

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele eden 32 takım içinde en değerlisi ise İngiliz ekibi Manchester City. Transfer piyasasının nabzını tutan Alman internet sitesi Transfermarkt'a göre, Manchester temsilcisinde forma giyen futbolcuların toplam piyasa değeri, 1 milyar 280 milyon avroyu buluyor.

Manchester City'yi 1 milyar 190 milyon avroyla Şampiyonlar Ligi kupasını üst üste 3, son 6 sezonda ise 4 kez müzesine götüren İspanyol kulübü Real Madrid takip ediyor. Barcelona ise 1 milyar 180 milyon avroluk piyasa değeriyle üçüncü sırada yer alıyor.

SLAVIA PRAG'IN DEĞERİ 36,5 MİLYON AVRO

Çekya'nın Slavia Prag takımı, 36,6 milyon avroyla Şampiyonlar Ligi'nde yer alan takımlar arasında futbolcu değeri en düşük takım olarak öne çıkıyor.

Slavia Prag'ı 57,95 milyon avroyla Sırbistan'ın Kızılyıldız ve 73,30 milyon avroyla Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları izliyor.

GALATASARAY 24. SIRADA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 16. kez mücadele edecek Galatasaray 136,3 milyon avroluk kadro değeriyle 32 takım içinde 24. sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılıların A Grubu'ndaki rakiplerinden Real Madrid, 1 milyar 190 milyon avroluk değeriyle ikinci, Fransız ekibi Paris Saint-Germain 1,06 milyar avroluk değeriyle beşinci, Belçika temsilcisi Club Bruggue de 130 milyon avroluk değeriyle 26. sırada bulunuyor.

EN DEĞERLİ FUTBOLCU MBAPPE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden 32 takımın futbolcuları içinde en yüksek piyasa değerine sahip futbolcu, 200 milyon avroyla Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe oldu. 20 yaşındaki futbolcu, tek başına Şampiyonlar Ligi'ndeki 11 takımın toplam değerlerini tek başına geçmeyi başardı.

Listede ikinci sırada 180 milyon avroluk piyasa değeriyle Paris Saint-Germain'in Brezilyalı futbolcusu Neymar, üçüncü sırada da 150 milyon avroluk değeriyle Real Madrid'in Chelsea'den renklerine bağladığı Belçikalı Eden Hazard yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Şampiyonlar Ligi Galatasaray Kylian Mbappe

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