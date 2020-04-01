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Kylian Mbappe'nin adı dolandırıcılıkta kullanıldı!

FRANSA HABERLERİ  | 01.04.2020 17:29 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü futbolcu Kylian Mbappe'nin adı bir kripto para dolancırılığı organizasyonunda kullanıldı. Mbappe, konuyla ilgili Fransız makamlarına şikayette bulundu.

Kylian Mbappe'nin adı dolandırıcılıkta kullanıldı!

Fransa Milli Takımı ve Paris Saint Germain’in dünyaca ünlü futbolcusu Kylian Mbappe, adının habersiz olarak bir kripto para dolandırıcılığında geçirilmesinden dolayı şikayette bulundu. Şikayeti değerlendirmeye alan Fransız polisi olayı soruşturuyor.

L’Equipe’te yer alan habere göre; yıldız oyuncunun adı, bir kripto para alım satım borsasının reklamlarında kendisinden izinsiz olarak kullanıldı. Borsanın ayrıca bir dolandırıcılık organizasyonu olduğu da iddia ediliyor. Söz konusu borsanın mucizevi bir formül kullanarak üyelerini 2-3 ay içinde milyoner yaptığı belirtildi. Reklamlarda ise bu sözler Mbappe söylemiş gibi sunuldu. İlgili reklam metinlerinin başlığında ise “Kylian Mbappe’nin bankaları korkutan ve uzmanlar üzerinde büyük baskı kuran son yatırımı” ifadeleri kullanıldı.

Mbappe, daha önce de benzer bir olayla gündeme geldi

Bu durum Fransız yıldızın başına ilk kez gelmiyor. Yıldız oyuncu, 2019 yılının Nisan ayında Twitter hesabından takipçilerine kripto para sitelerine yatırım yapmaları yönünde paylaşımlarda bulunmuştu. Daha sonra, Mbappe’nin Twitter hesabının hacklendiği ve tanıtımı yapılan sitelerin de insanları dolandırmayı amaçladığı belirlenmişti.

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