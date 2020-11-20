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"Kylian Mbappe, PSG'den ayrılacak!"

FRANSA HABERLERİ  | 20.11.2020 22:38 | Son Güncelleme

Monaco'nun eski başkan yardımcısı Vadim Vasilyev, Kylian Mbappe hakkında konuştu.

"Kylian Mbappe, PSG'den ayrılacak!"

Monaco'da Mbappe ile de yakın ilişkileri olan eski başkan yardımcısı Vadim Vasilyev, Fransız yıldızın kısa süre içinde PSG'den ayrılmasını beklediğini söyledi.

Genç oyuncunun daha fazla kupa kazanmak için Paris ekibinden ayrılacağını kaydeden eski idareci, "Mbappe kısa süre içinde önemli kararlar almak zorunda kalacak ve bence ayrılığa doğru gidiyoruz. O genç bir oyuncu ve kupalar kazanmak istiyor. Ona kendisini rahat hissedebileceği, her şeyi kazanma ihtimalinin olduğu bir proje sunması durumunda sadece PSG'nin bir şansı olabilir." ifadelerini kullandı.

Vasilyev, bir süre önce de Mbappe'nin Real Madrid'i çok sevdiğini ve bir gün İspanyol devinde oynayacağını söylemişti.

2017 yazında 180 milyon euro karşılığında Monaco'dan Paris Saint-Germain'e transfer olan 20 yaşındaki Kylian Mbappe'nin sözleşmesi 2022 yazında sona erecek.

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