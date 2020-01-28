Kylie Jenner’dan Kobe Bryant açıklaması: O helikopterde ben de olabilirdim

Kylie Jenner, helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA yıldızı Kobe Bryant, kızı Gianna ve beraberindeki yedi kişi için sosyal medyadan üzüntülerini dile getirdiği bir paylaşım yaptı. 22 yaşındaki milyarder, pilot Ara Zobayan’ı tanıdığını ve o helikopterde kendisinin de olabileceğini söyledi. Jenner, taziyesini sunduğu dokunaklı Instagram mesajında şu ifadeyi kullandı: “Buna hala inanamıyorum. Bu, zaman zaman benim de pilot Ara ile uçtuğum helikopterdi. O kadar iyi bir adamdı ki...”

Jenner, aynı helikopteri yeğeni Dream’in kasım ayında kutladıkları üçüncü doğum günü için kiralamıştı. Kylie Jenner’ın ağabeyi Rob Kardashian, Instagram hesabında kızının helikopterde çekilen bu fotoğrafını paylaşmıştı.

KOBE BRYANT NASIL ÖLDÜ?

Basketbol yıldızı Kobe Bryant, 13 yaşındaki kızı Gianna ve yedi kişiyle birlikte, kurduğu basketbol akademisine gidiyordu. Los Angeles polisinin açıklamasına göre, kaza günü sisli hava koşulları uçuşa uygun değildi. Kazadan kısa bir süre önce hava kontrol kulesinin, uçağın pilotunu uyardığı konuşma kamuoyuyla paylaşıldı.