MAGAZİN

Kylie Jenner havuz pozlarıyla beğeni topladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.06.2019 10:13 | Son Güncelleme

Dünyanın en genç zengini unvanına sahip olan Kylie Jenner yine Instagram'ı salladı. Jenner havuz pozlarıyla beğeni topladı.

Kylie Jenner havuz pozlarıyla beğeni topladı

Kardashian/Jenner ailesinin en zengin üyesi olan Kylie Jenner lüks yaşantısının ve arkadaşlarıyla keyif yapmanın keyfini sonuna kadar çıkarıyor.

Kylie Jenner geçtiğimiz gün yakın arkadaşı Anastasia Karanikolaou'nun yaş günü için paylaştığı fotoğraflarla herkesin dikkatini çekti.

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Seksi ikili pembe bikinileriyle havuzda geçirdikleri keyifli zamanları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

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Kylie Jenner daha önce en yakın arkadaşlarından birinin ihanetiyle sarsılmıştı. Jenner'in arkadaşı Jordyn Woods, Jenner'in kardeşinin sevgilisiyle birlikte olmuştu. Bu durum Kardashian/Jenner ailesinde bir krize sebep olmuştu.

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Kylie Jenner ise Jordyn Woods ile tüm iş ve arkadaşlık ilişkisini sonlandırmıştı. Şu sıralar Jenner'ın yeni en yakın arkadaşı Anastasia Karanikolaou gibi. Jenner adeta düşman çatlatıyor.


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