Kylie Jenner’ın en genç milyarder olmasının sebebi Kim'in seks kasedi mi?

Kylie Cosmetics adlı markasıyla Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in unvanını elinden alan Kylie Jenner, aynı zamanda ‘Kendi servetini oluşturan en genç milyarder’ de seçildi…

Kylie’nin bu hızlı yükselişi ve ‘Her şeyi tek başıma yaptım’ tadında yaptığı açıklamaları sosyal medyayı ikiye böldü.

Kimi sonuna kadar destek verdi, kimi de özellikle Twitter’da yazdığı mesajlarla adeta Jenner’ı linç etti.

Bu isimlerden biri de gazeteci Piers Morgan. Sosyal medya fenomeni de olan, genellikle paylaşımlarıyla herkese sataşan Piers "O kendi çabasıyla yapmadı, bunun sebebi kız kardeşinin seks kasedinin çıkmasıydı" dedi ve tepki çekti.

Ona tepki verenlerden biri Naomi Campbell’ın genç şarkıcı sevgilisi Liam Payne oldu.

Liam, Piers’in yazdığının saçma olduğunu düşündüğü için “Üzgünüm Piers ama delirdin mi? Buradasın çünkü herkes hakkında b.ktan konuşuyorsun ve ilgi çekebilmek için insanlar hakkında tartışmaya yol açan taşkınlıklar yapıyorsun. En azından Kylie Jenner’ın kendi kurduğu bir işi var. Neden bir kez olsun insanlarda kusur bulmak yerine onları tebrik edemiyorsun!” dedi.

Kylie Jenner'ın geçtiğimiz gün "Dünyanın En Genç Milyarderi" olması haberinden sonra Jenner-Kardashian ailesinde kıskançlık krizi çıkmıştı. İddialara göre Kim Kardashian kardeşinin bu başarısını kaldıramamıştı.

