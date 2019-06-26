MAGAZİN

Kylie Jenner makyajsız bambaşka biri!

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.06.2019 16:41 | Son Güncelleme

Markası Kylie Cosmetics ile en genç milyarder ünvanını kazanan Kylie Jenner makyajsız haliyle bambaşka biri... Jenner makyajsız görüntülenince takipçilerini şoke etti.

Kylie Jenner makyajsız bambaşka biri!

Estetik ve kozmetik sayesinde görüntüsünü tamamen değiştiren dünyanın en zengin genç kadını doğal haliyle görüntülendi. Ve görüntülenir görüntülenmez de herkesi şoke etti.

Beverly Hills'te bir diş kliniğine girerken görüntülenen Kylie Jenner'ın, Instagram'daki ve gece hayatındaki halinden eser yoktu.

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Tepeden tırnağa siyahlar giyen Jenner'ın saçlarını basitçe arkada topladığı, gözlüklerini taktığı ve bir gram bile makyaj yapmadığı görüldü.

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21 yaşındaki Jenner'ın bu görüntülerinin basına yansımasından sonra hayranları da "Bu hali makyajlı ve gösterişli halinden çok daha güzel ve yaşına uygun" yorumlarını yaptı.

139 milyon Instagram takipçisi bulunan Kylie Jenner, paylaşımlarında hem makyajlı pozlarına yer veriyor hem de bütün filtre uygulamalarından yararlanıyor.


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