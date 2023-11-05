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  4. Kylie Jenner servetine servet kattı! Satışa sunulan ürünler 1 saatte...

Kylie Jenner servetine servet kattı! Satışa sunulan ürünler 1 saatte...

05.11.2023 10:52 | Son Güncelleme:
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Forbes listesinde kendi servetini edinen en genç milyarder olmayı başaran Kylie Jenner giyim markasıyla moda sektörüne giriş yaptı. Jenner'ın yeni markasının ürünleri de satışa çıkar çıkmaz tükendi.

Kylie Jenner servetine servet kattı! Satışa sunulan ürünler 1 saatte...

İsrail'i destekleyen paylaşımlarıyla tepki çeken Kylie Jenner üst üste beş kez Forbes listesinde kendi servetini edinen en genç milyarder olmuştu.

26 yaşındaki girişmci ve reality show yıldızı Jenner, Khy adında yeni bir kıyafet markası çıkardı.

Vegan deriden üretilen markanın ürünleri satışa çıkar çıkmaz yoğun bir taleple karşılaştı. Jenner'ın ürünleri ilk 1 saat içinde rekor bir talep gördü.

Ekran Alıntısı

Satılan ürünler 1 milyon doları aşmayı başardı.

Trençkot, mini elbise, eldiven gibi ürünlerin tükendiği koleksiyonda toplamda 12 parça bulunuyor.

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