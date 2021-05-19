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Kylie Jenner şimdi de bikini işine giriyor

19.05.2021 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reality show yıldızlığından iş kadınlığına geçiş yapan Kylie Jenner 'güzellik imparatorluğu'nu büyütüyor. Jenner, bikini-mayo ve diğer deniz ürünlerinin üretimine başlıyor.

Kylie Jenner şimdi de bikini işine giriyor

Kylie Jenner, kendi adıyla kurduğu ‘güzellik imparatorluğu’nu büyütüyor. Kylie Cosmetics markası ile 1 milyar dolar servet elde eden Kylie Jenner, hem 2019’da hem de 2020’de, üst üste Forbes tarafından 'Servetini kendi yapan en genç milyarder – Self Made Billionaire' seçilmiş, daha sonra ileri sürdüğü gelirin gerçeği yansıtmadığı düşünülerek serveti inceleme altına alınmıştı.

İddiaları yalanlayan 23 yaşındaki Jenner, “Size şu anda ne kadar param olduğunu tespit etmekten çok daha önemli olan 100 farklı şey sıralayabilirim” diye çıkışmıştı.

SERVETİNİ BÜYÜTÜYOR

Reality show yıldızı olarak ünlenen Kardashian/Jenner Ailesi’nin üyesi Kylie Jenner’ın servetiyle ilgili muamma sürse de o, iş kadını olarak büyümeye, servetine servet katmaya devam ediyor.

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Kozmetik ürünleriyle güzellik dünyasında yer edinen Jenner, şimdi de mayo işine giriyor. Ünlü girişimcinin ‘Kylie Swim’ ve ‘Kylie Swim by Kylie Jenner’ markaları için patent başvurusu yaptığı öğrenildi.

Jenner’ın güneş gözlüğü, plaj çantası, mayo, plaj kıyafeti, şapka, ayakkabı, havlu vb. deniz ürünlerini içeren geniş bir yelpazede ürün satışına başlaması bekleniyor.

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Bu Jenner’ın Kylie Cosmetics’in ardından ilk marka girişimi değil. Ünlü yıldız, geçen yıl saç ve vücut ürünleri, krem ve parfüm çeşitlerini içeren Kylie Body markası ile bebek ürünleri içeren Kylie Baby ve şampuan benzeri saç ürünlerini içeren Kylie Hair markalarını kurmuştu.

Lüks yaşantısı ve yaptığı harcamalarla sık sık gündeme gelen Kylie Jenner, hayallerindeki malikaneyi yaptırmaya başlamasıyla kısa süre önce gündeme geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner
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