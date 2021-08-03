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La Casa De Papel 5. ve final sezonundan beklenen fragman geldi

03.08.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix’in fenomen yapımlarından La Casa De Papel dizisinin 5. sezonundan beklenen fragman yayınlandı. 5. sezon aynı zamanda La Casa De Papel dizisinin final sezonu olacak.

La Casa De Papel 5. sezonuyla final yapmaya hazırlanıyor. La Casa De Papel dizisinin final sezonundan beklenen fragman yayınlandı. Netflix yapımı La Casa De Papel'in yeni fragmanında, teslim olmanın bir seçenek olmadığına tanıklık ediyoruz. Favori hırsız ekibimiz son kez vurgun yapmaya geliyor.

La Casa De Papel'in 5. kısım 1. bölümünden yayınlanan yeni fragmanın Ursula Corbero'nun canlandırdığı Tokyo'nun sesiyle başladığını görüyoruz. Tokyo "Yüzlerce saat kapalı kalmanın, tuzağa düşmenin, öldürülmek üzere olmanın ve en yakın arkadaşı kaybetmenin üzerinden yüzlerce yıl geçmiş gibi hissediyorum."

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON 3 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

La Casa De Papel'in yeni sezonunun yıldızları arasında Álvaro Morte, Úrsula Corberó, Itziar Ituño, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce bulunuyor. Dizinin final sezonu 5. sezon olacak. La Casa De Papel'in yeni sezon özeti ise şöyle: Sierra dizginleri ele almasının ardından uzun takipler sonucu Profesör’e ulaşır. Lizbon’un Merkez Bankası'na dönmesiyle birlikte ekip, başlarında Profesör olmadan Merkez Bankası’nı soyup oradan kurtulmayı başarabilecek midir?

La Casa De Papel 5. sezonun ilk 5 bölümü, 3 Eylül tarihinde Netflix üzerinden yayınlanacak. Kalan son 5 bölüm ise 3 Aralık tarihinde izleyici karşısında olacak.


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Anahtar Kelimeler:
Netflix
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