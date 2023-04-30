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La Liga'da lider Barcelona, Real Betis'i 4-0 yendi

30.04.2023 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 32. haftasında lider Barcelona sahasında oynadığı maçta Real Betis'i 4-0 mağlup etti.

La Liga'da lider Barcelona, Real Betis'i 4-0 yendi

Barcelona, Andreas Christensen (Dk. 14), Robert Lewandowski (Dk. 36) ve Raphinha'nın (Dk. 39) golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Ataklarını ikinci yarıda da sürdüren Katalan ekibi, 82. dakikada Guido Rodriguez'in kendi kalesine attığı golle skoru belirledi.

Real Betis'te 33. dakikada kırmızı kart gören Edgar Gonzalez Estrada takımını 10 kişi bıraktı. Betis, beş oyuncu değiştirme hakkını kullandıktan sonra kaptan Joaquin'in 80. dakikada sakatlanarak oyuna devam edememesi sonrasında sahada 9 kişi kaldı.

Puanını 79'a çıkaran Barcelona, ikinci sıradaki Real Madrid'in 11 puan önünde liderliğini sürdürdü. Real Betis ise 49 puanla 6.lıkta kaldı.

Diğer yandan La Liga'da gol krallığı yarışında zirvedeki mücadele bu hafta hareketlendi.

Real Madrid'den Karm Benzema'nın Almeria karşısında hat-trick yaparak toplam gol sayısını 17'ye çıkarmasına tek golle karşılık veren Barcelona'nın Polonyalı forveti Lewandowski 19 golle liderliğini sürdürdü.

Gol krallığı yarışında Getafe'den Enes Ünal ve Espanyol'dan Joselu 13'er golle 3. sırada yer alıyor.

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