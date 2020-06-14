SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. La Liga'da seyircisiz maçta sahaya seyirci daldı!

La Liga'da seyircisiz maçta sahaya seyirci daldı!

İSPANYA HABERLERİ  | 14.06.2020 12:35 | Son Güncelleme

İspanya La Liga'nın 28. haftasında, Barcelona'nın deplasmanda Mallorca'yı 4-0 yenerek liderliğini sürdürdüğü maçta pes dedirten bir olay yaşandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşmada, tribünden atlayan bir kişi sahaya girdi. Barcelonalı oyuncu Jordi Alba ile selfie yapan kişi, güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.

La Liga'da seyircisiz maçta sahaya seyirci daldı!

Koronavirüs salgını nedeniyle verilen 3 aylık aranın ardından yeniden başlayan İspanya La Liga'nın 28. haftasında, lider Barcelona deplasmanda alt sıralardaki Mallorca ile karşılaştı. D-Smart ekranlarında yayınlanan maçta; Barcelona, 2. dakikada Arturo Vidal, 37. dakikada Martin Braitwaite, 79. dakikada Jordi Alba ve 90+3'te Lionel Messi'nin golleriyle mücadeleden 4-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla zirvedeki yerini koruyan Barcelona puanını 61'e çıkarırken, Mallorca ise 25 puanla 18'inci sırada kaldı.

'PES' DEDİRTEN OLAY

Pandemi nedeniyle La Liga'daki diğer karşılaşmalar gibi seyircisiz oynanan maçta 'pes' dedirten bir olay yaşandı. Statta alınan tüm önlemlere karşın, maçın 54. dakikasında tribünde oturan bir kişi sahaya atladı. Üzerinde Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi'nin 10 numaralı milli forması bulunan kişi, herkesin şaşkın bakışları arasında Jordi Alba'nın yanına koşarak oyuncu ile selfie yaptı. Güvenlik görevlileri hemen müdahale ederek sahaya giren kişiyi dışarı çıkardı.

Olay nedeniyle kısa bir süre duran maç, sahaya giren kişinin çıkarılmasının ardından yeniden başladı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHüzünlü bir aşk hikayesini bağrında saklayan milyonlarca yıllık mağara: Baredine MağarasıHüzünlü bir aşk hikayesini bağrında saklayan milyonlarca yıllık mağara: Baredine Mağarası
Enes Ünal'ın golü galibiyeti getirdiEnes Ünal'ın golü galibiyeti getirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

8 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

8 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

Çin'de korkutan gelişme! Son 2 ayın en yükseğinde

Çin'de korkutan gelişme! Son 2 ayın en yükseğinde

Maç sonu flaş sözler: Yolları ayıracağız

Maç sonu flaş sözler: Yolları ayıracağız

'Fenerbahçe 5 transfer yapmalı'

'Fenerbahçe 5 transfer yapmalı'

Flaş sözler! "Beşiktaş tükenmiş"

Flaş sözler! "Beşiktaş tükenmiş"

'Caner Erkin F.Bahçe'ye dönsün'

'Caner Erkin F.Bahçe'ye dönsün'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Resti çekti: Ya o gider ya da ben giderim!

Resti çekti: Ya o gider ya da ben giderim!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Flaş sözler! "Onu öldüreceğiz"

Flaş sözler! "Onu öldüreceğiz"

Alvaro Morata hayranıyla evlendi

Alvaro Morata hayranıyla evlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
La Liga'da seyircisiz maçta sahaya seyirci daldı!

La Liga'da pes dedirten olay!

ÖZET | Leganes - Real Valladolid maç sonucu: 1-2

Enes Ünal'ın golü galibiyeti getirdi

Mallorca 0-4 Barcelona (Maç Sonucu)

Mallorca 0-4 Barcelona (Maç Sonucu)

Sevilla'dan Fernando için "Derbilerin aslanı" paylaşımı

Sevilla'dan flaş Fernando paylaşımı! "Derbilerin aslanı"

ÖZET | Sevilla - Real Betis maç sonucu: 2-0

Endülüs derbisinde kazanan Sevilla

La Liga'da heyecan başlıyor

La Liga'da heyecan başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.