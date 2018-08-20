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LA LIGA | Valencia 1 - 1 Atletico Madrid (Maç özeti)

İSPANYA HABERLERİ  | 20.08.2018 23:02 | Son Güncelleme

İspanya La Liga'nın ilk hafta maçında Valencia ile Atletico Madrid, Mestalla'da karşı karşıya geldiler. Atletico, deplasmanda öne geçse de Valencia'nın golüne engel olamadı ve maç 1-1 sona erdi.

LA LIGA | Valencia 1 - 1 Atletico Madrid (Maç özeti)

İspanya La Liga'nın ilk hafta karşılaşmasında Valencia ile Atletico Madrid Mestalla Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 berebere bitti.

Atletico Madrid'in golünü 26. dakikada Angel Correa kaydetti. Valencia'nın golünü ise 55. dakikada Rodrigo attı.

Valencia ligin ikinci hafta karşılaşmasında Espanyol ile deplasmanda karşılaşacak. Atletico Madrid ise sahasında Rayo Vallecano'yu konuk edecek.

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Anahtar Kelimeler:
atletico madrid Valencia La Liga

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