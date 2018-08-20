LA LIGA | Valencia 1 - 1 Atletico Madrid (Maç özeti)

İspanya La Liga'nın ilk hafta karşılaşmasında Valencia ile Atletico Madrid Mestalla Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 berebere bitti.

Atletico Madrid'in golünü 26. dakikada Angel Correa kaydetti. Valencia'nın golünü ise 55. dakikada Rodrigo attı.

Valencia ligin ikinci hafta karşılaşmasında Espanyol ile deplasmanda karşılaşacak. Atletico Madrid ise sahasında Rayo Vallecano'yu konuk edecek.

