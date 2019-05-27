Labioplasti nedir?

Labioplasti, genital bölgede bulunan iç ya da dış dudaklar içinde en sık uygulanan Labiominus (iç dudak) bölgesine uygulanan cerrahi işlemlerdir. Burada genellike ya iç dudaklarda sarkma ya da iç dudakların arasında bir asimetrinin mevcut olması durumunda yapılan bir cerrahi müdahale vardır. Genellikle hafif bir sedasyona eşlik eden bir lokal anestezi altında yapılabilmektedir. Çoğu zaman labiominus dokusunda eğer asimetri varsa daha fazla olandan doku çıkarılması söz konusudur. Eğer her iki labiominusta da hastayı rahatsız eden bir görüntü varsa aynı seansta her ikisine yönelik bir cerrahi müdahale yapılabilmektedir. Bazı durumlarda klitorisin üzerinde bulunan fazla dokuların da bu işlem sırasında çıkarılabilmesi mümkün olmaktadır. İşlem sonrasında hastanın belirli bir süre istirahat etmesi, aralıklı olarak buz kompresleri uygulaması, bir süre yüzme, spor yapma, cinsel aktivite gibi aktivitelerden bir süre uzak kalmak gerekmektedir. Genellikle bu tür işlemler jinekologlar tarafından uygulanmaktadır.



