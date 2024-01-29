Lahey’in hediye ettiği ’bozkurt’ heykeli Samsun’da sergileniyor

Türkiye’nin ’Bozkurt’ isimli yolcu gemisinin Fransızların ’Lotus’ adlı gemisiyle 2 Ağustos 1926 gecesi Ege açıklarında çarpışması sonucu 8 Türk boğularak hayatını kaybetti. Olayın ardından Türk mahkemelerince Lotus gemisinin kaptanı 80 gün hapis cezasına çarptırıldı. Fransızlar daha sonra davayı Lahey Sürekli Adalet Divanı’na götürdü. Mahkeme, 7 Eylül 1927’de Türkiye’nin hukuka aykırı davranmadığına karar vererek Türk heyetine, Atatürk’e verilmek üzere tunçtan ’bozkurt’ heykeli hediye etti. Bu davadan dolayı dönemin Adalet Bakanı Mahmud Esat’a Atatürk tarafından ’Bozkurt’ soyadı verildi. Heykel 1968’de Anıtkabir’deki müzeden Samsun’daki Atatürk Müzesi’ne getirildi. 2006 yılında Samsun Gazi Müzesi’nin açılmasıyla birlikte heykel burada sergilenmeye başladı. Heykel, müzeyi gezen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Heykelin sergilendiği bölümde hikâyesi de yer alıyor.

Gazi Müzesi’nde ayrıca yaklaşık 200 etnografik eser bulunuyor. Eserler arasında Mustafa Kemal Atatürk’ün kıyafetleri, özel eşyaları, Samsun’a gelişinde kullandığı yorganı, kullandığı banyo, yatak odası mobilyaları, çalışma masası ve fotoğrafları bulunuyor.

