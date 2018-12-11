Laizo - Eintracht Frankfurt maçında Halil Umut Meler düdük çalacak

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Lazio-Eintracht Frankfurt maçında düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İtalya'nın Roma şehrindeki Olimpiyat Stadyumu'nda TSİ 20.55'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Ceyhun Sesigüzel'in dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Alper Ulusoy ve Ümit Öztürk ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

