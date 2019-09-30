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Lakerda nedir? Lakerda nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 30.09.2019 11:44 | Son Güncelleme

Lakerda nedir diyenler için detaylı bir şekilde anlatacağız ve en lezzetli lakerda tarifini sizler için paylaşacağız. Lakerda bir çeşit balık mezesidir. Balık sevenlerin favori lezzetlerinden biri olan lakerda, uzun süre saklanabilen sağlıklı bir yiyecektir. Gelin hep birlikte detaylıca ele alalım...

Lakerda nedir? Lakerda nasıl yapılır?

Lakerda, torik balığından hazırlanan, bir çeşit balık mezesidir. Orijinali torik ile olur ancak pulsuz balıkların hepsinden benzer yöntemler uygulanarak lakerda yapmak mümkündür.

LAKERDA BOZULUR MU?

Lakerda doğru şekilde hazırlandığında bozulmadan uzun süre saklanabilir. Lakerda yapımı için kasım, aralık ve ocak ayları daha uygundur. Nedeni ise palamudun bu dönem iyice yağlanıp, büyüdüğü ve lezzetlendiği zaman olmasıdır. Torik veya palamuttan yapılan lakerda, hazırlandıktan 2,5 - 3 hafta sonra yenecek kıvama gelir. Lakerdayı bir ay boyunca taze bir şekilde saklamak mümkündür.

LAKERDA YAPIMI
Lakerda yapımı için öncelikle balık seçimi doğru yapılmalıdır. Balık seçimi doğru yapıldıktan sonra ikinci bir püf nokta ise balığın doğru ve titizlikle temizlenmesidir. Balık dikkatli bir şekilde yıkanmalı, üzerindeki kan pıhtılarından arındırılmalıdır.

LAKERDA TARİFİ
Malzemler:

Bir kilo torik
500 gr kaya tuzu
4 adet defne yaprağı

Yapılışı:

Öncelikle balıkların kafa ve kuyruk kısımlarını 4 cm genişliğinde kesin.
Gövde kısmını ise 4 parmak eninde olacak şekilde kesin.
Balığı birkaç kez temiz sudan geçirip içinde hiçbir şekilde kan kalmayacak şekilde temizleyin. İnce kılçıklarından arındırın.
Balıkları iyi bir şekilde yıkadıktan sonra kağıt havlu yardımıyla kurulayın.
Tepsi gibi düz bir zemin üzerine tuzu dökün ve balık parçalarını arkalı önlü olacak şekilde tuza batırın.
Balıkları ağzı kapanabilir bir cam kaba alın. Aralarına defne yapraklarını koyrak dizin.
Balıkların üzerine hafif bir mermer ya da tahta ağırlık koyun ve ağzını kapatın.
Serin ve kuru bir yerde saklayın. İki günde bir lakerdanın suyunu süzün.
15-20 gün içinde lakerda hazır bir hale gelecektir. Servis aşamasında kılçıklarını ve derisi çıkarın.


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