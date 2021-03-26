Lakers'ı mağlup eden 76ers, 4'te 4 yaptı

NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri 76ers, Furkan Korkmaz'ın 6 sayı kaydettiği maçta Lakers'ı yenerek üst üste 4. galibiyetini elde etti.

76ers'ta Danny Green 28 sayı, 5 ribaunt, Seth Curry ise 19 sayı, 2 asistle galibiyete katkı sağladı. Art arda 4. yenilgisini alan Lakers'ta Kyle Kuzma 25 sayı, 9 ribauntla oynarken, Dennis Schröder ve Montrezl Harrell 20'şer kaydetti.

DE'AARON FOX'TAN KARİYER REKORU

Sacramento Kings, De'Aaron Fox'un 44 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Golden State Warriors'ı 141-119 yendi. Bu sezonun 20. galibiyetini elde eden Kings'te, Richaun Holmes 25 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaptı, Tyrese Haliburton ise 21 sayı kaydetti. Warriors'ta Andrew Wiggins'in 26 sayı, 10 ribaunt ve Kelly Oubre Jr.'ın 19 sayı, 2 asistlik performansları kazanmaya yetmedi.

SONUÇLAR

Miami Heat-Portland Trail Blazers: 122-125

New York Knicks-Washington Wizards: 106-102

San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers: 85-98

Sacramento Kings-Golden State Warriors: 141-119

Los Angeles Lakers-Philadelphia 76ers: 101-109

KAYNAK: AA

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