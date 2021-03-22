Lakers'in efsanesi Elgin Baylor hayatını kaybetti

Bir dönem Los Angeles Lakers forması giyen basketbol efsanesi Elgin Baylor hayatını kaybetti.

Basketbolun en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Baylor, 1958'den 1971'e kadar Lakers'ta oynadı. 14 sezon boyunca 11 kez All-Star seçildi. 1958-59'da Yılın Çaylağı oldu. O yıl All-Star maçında MVP seçilmişti.

DİZ SORUNLARI NEDENİYLE EMEKLİ OLMUŞTU

Baylor, 1971-72 sezonunun başlarında diz sorunları nedeniyle emekli oldu. Emekliliği basketbol severler tarafından üzüntüyle karşılanan Baylor için özel bir tören düzenlenmişti.

HEYKELİ DİKİLMİŞTİ

1977'de Naismith Memorial Basketbol Onur Listesine giren Baylor, Nisan 2018'de açılışı yapılan bir heykelle Lakers tarafından onurlandırılan altıncı kişi olmuştu. Takım daha önce 22 numaralı formasını 1983'te emekliye ayırmıştı.

8 KEZ NBA FİNALLERİNDE MÜCADELE ETTİ

Kısa forvet pozisyonunda oynayan Baylor, takımıyla 8 kez NBA finallerinde mücadele etti. Baylor, şut özelliğinin yanısıra, ribauntlarda güçlü olması ve paslarıyla da adını tarihe yazdırdı. Akrobatik manevralarıyla da adından söz ettiren Elgin Baylor, jump shot'larıyla taraftarları büyüledi.

Basketbolun gelmiş geçmiş en büyük isimleri arasında gösterilen ve NBA'in oynanış şeklini değiştirdiği yorumları yapılan Elgin Baylor, coach'luktan sonra Los Angeles Clippers'ın 22 yıl genel menejerliğini de yaptı.