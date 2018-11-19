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Lakers, Miami'yi 113-97 yendi

NBA HABERLERİ  | 19.11.2018 10:32 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat'i 113-97 yenen Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, 51 sayı kaydetti.

Lakers, Miami'yi 113-97 yendi

NBA'e 5 maçla devam edildi. Los Angeles Lakers, Miami Heat deplasmanından 113-97 galip ayrıldı. Lakers'ın all-star forveti LeBron James, 2010-2014 yıllarında formasını giydiği ve 2 şampiyonluk yaşadığı Heat'e karşı 51 sayı, 8 ribaunt üretti.

Kariyerinde 12. kez 50 sayı barajını geçen James, Allen Iverson'ı geride bırakarak NBA tarihinde en fazla 50 sayılık performansı bulunan oyuncular listesinde 6. sıraya yerleşti.

Lakers'ta Kentavious Caldwell-Pope 19, Kyle Kuzma da 15 sayılık katkıda bulundu. Heat'te Wayne Ellington 19, Josh Richardson ve Tyler Johnson 17'şer sayıyla maçı tamamladı.

Warriors'ta kan kaybı sürüyor

Kevin Durant ile Draymond Green arasındaki tartışma ve sakatlıklardan dolayı zor günler geçiren son 2 yılın şampiyonu Golden State Warriors, üst üste 3. mağlubiyetini aldı. San Antonio Spurs'ün sahasında 104-92 mağlup ettiği Warriors böylece son 7 maçının 5'ini kaybetti.

Spurs'ü galibiyete, 24 sayı, 18 ribauntla "double double" yapan LaMarcus Aldridge, 20 sayı, 9 asist, 6 ribauntla oynayan DeMar DeRozan ve 19 sayı, 5 ribaunt, 3 blok üreten Rudy Gay taşıdı.

Warriors'ta Durant'in 26 sayı, 10 ribaunt, 6 asist ve Klay Thompson'ın 25 sayılık performansı skoru değiştirmeye yetmedi.

Sonuçlar

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies: 87-100

Miami Heat-Los Angeles Lakers: 97-113

Orlando Magic-New York Knicks: 131-117

Washington Wizards-Portland Trail Blazers: 109-119

San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 104-92

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los angeles lakers NBA lebron james

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