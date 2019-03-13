Laktozsuz sütü normal sütten ayıran farklar nelerdir?

Sütün içinde bulunan laktozu, bazı insanlar yetersiz laktaz enzimi sebebiyle sindiremezler ve şişkinlik sorunu yaşarlar. Sütte bulunan bu doğal şekeri sindiremeyince ortaya laktoz intoleransı çıkar.

Laktozsuz süt; sütün içine laktaz enzimi ilave edilir. Laktoz, glikoz ve galaktaz bileşenlerine ayrılır. Böylelikle ortaya laktozsuz süt çıkar. Laktoz intoleransı olanların bu süt sayesinde sindirim sorunu yaşamazlar. Laktozsuz sütün tatlı olmasının nedeni ise açığa çıkan glikoz ve galaktozun ortaya çıkmasından kaynaklanır ve normal süte oranla 4 kat daha tatlıdır.

Laktozsuz sütün besin değerlerine baktığımızda yarım yağlı süt ile eş değer olduğunu görürüz. Genetik yapınız laktoz enzimi üretemiyorsa, doktorunuza danışarak beslenmenizden laktozu çıkarmanız en doğrusu olacaktır.

İnce bağırsakta bulunan laktaz enzimi, oluşan kısa yetersiz beslenme ya da hastalıklara bağlı beslenme bozukluğu (malnütrisyon) ve orta süreli ishalden sonra geçici süreliğine ortadan kaybolabilir. Çözümü için zamanla artacak şekilde laktoz almak ve hücreleri bu enzimi üretmeye zorlamaktır. Ancak bağırsaklar bu enzime ihtiyaç duymazsa üretmez. Diyetinizden durduk yere laktoz çıkarmak sindirim kabiliyetini zora sokarak tembelleştirir.

