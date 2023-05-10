Lale Orta ilk kez VAR detaylarını paylaştı! Erman Toroğlu'na yanıt veren Orta, hakemlerin VAR'a gittiğinde puanlarının düştüğünü söyledi

Lale Orta, dün gece beIN Sports'ta yayınlanan programda tüm detayları paylaştı. Erman Toroğlu'nun iddiaları başta olmak üzere birçok konuya açıklık getiren Orta'dan hakem puanlamaları hakkında da konuştu.

''KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİL''

"MHK, hakemlerin en üstündeki kurumsal bir yapı. Bütün gözlemciler, hakemler, eğitimciler amatöründen profesyoneline kadar görev yapanların hepsi bu kurumun altında. Hakemler ve gözlemciler ile ilgili her türlü durumda MHK'nin her türlü karar alma, eğitim verme yetkisi var. Hakemler algoritma ile atanıyor ama gözlemcileri MHK atıyor. Biz hiçbir zaman kurumsallıktan öteye geçmiyoruz. Son zamanlarda özellikle gözlemcilerle ilgili aranılarak belli notların verilmesi istendiği söyleniyor. Kesinlikle doğru değil. Ben nasıl olduğunu açıklamak istiyorum."

''MHK'NİN GÖRÜŞÜ ESASTIR''

"Bununla ilgili bir şey yok. MHK'nin o maçla ilgili verdiği karar nihaidir. Başarı veya başarısızlık sonucu MHK'ye aittir. Hakem raporları incelendiği zaman görülecektir ki hem Türkiye'nin hem UEFA'nın raporunda MHK müdahalesi var mı diye bir bölüm ayrılmıştır. UEFA raporunda da MHK müdahalesi var mı diye yazılır. Gözlemcilerle ilgili aynı görüşte değilseniz MHK'nin görüşü esastır. Bunu yasal yollarla yaparsınız."

"VAR MÜDAHALESİ OLDUĞU ZAMAN HAKEM NOTUNDAN 15 PUAN EKSİLİYOR"

"İki gözlemcinin verdiği notlar arasında yüzde 15'ten fazla fark varsa, bir farklılık var demektir. Genel anlamda gözlemci raporlarında, sene başında hazırlandığı için aslında değiştirmek istedik ama haksızlık olabileceği için değiştirmedik. VAR müdahalesi olduğu zaman 15 puan gibi çok radikal bir puan eksiliyor hakem notundan. Bu hakem performansını etkiliyor. Hakemin görebileceği bir pozisyonda mı yoksa göremeyeceği bir pozisyonda mı VAR müdahalesi oldu, bu çok önemli."



