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LaLiga lideri Real Madrid, Arda Güler'in sonradan oyuna girdiği Rayo Vallecano deplasmanında puan kaybetti

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.02.2024 19:08 | Son Güncelleme:
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İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) lideri Real Madrid, deplasmanda Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kaldı.

LaLiga lideri Real Madrid, Arda Güler'in sonradan oyuna girdiği Rayo Vallecano deplasmanında puan kaybetti
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid, tempolu başlayan karşılaşmanın 3. dakikasında Joselu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Raul de Tomas, 27. dakikada penaltıdan attığı golle Rayo Vallecano adına eşitliği sağlarken, ilk yarının da skorunu belirledi.

İkinci yarıda iki takımın gol bulma çabası sonuç vermedi ve mücadele 1-1 sona erdi.

ARDA GÜLER OYUNA GİRDİ

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Milli futbolcu Arda Güler, 87. dakikada Luka Modric'in yerine oyuna girdi. Real Madrid forması giyen Dani Carvajal, 90+5. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sezon 5. beraberliğini yaşayan Real Madrid, 62 puanla liderliğini sürdürdü. 56 puanla ikinci sırada yer alan Girona, yarın deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaşacak.

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