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Lamine Yamal imzayı resmen attı! Barcelona'dan resmi açıklama geldi

İspanya'nın Barcelona Kulübü, yıldız futbolcusu Lamine Yamal'ın sözleşmesini 30 Haziran 2031'e kadar uzattı.

Lamine Yamal imzayı resmen attı! Barcelona'dan resmi açıklama geldi
Berker İşleyen

Barcelona, teknik direktör Hansi Flick ve Raphinha'nın ardından Lamine Yamal ile de yeni sözleşme imzaladı. Katalan ekibi, yıldız futbolcusu Lamine Yamal'ın sözleşmesini 30 Haziran 2031'e kadar uzattı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

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Yamal ile Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta arasında yeni sözleşmenin imzalanmasından sonra resmi açıklama yapan Katalan kulübü, henüz 7 yaşında La Masia'ya giren ve 15 yaşında iken 29 Nisan 2023'te ilk kez bordo mavili formayı giyen Yamal'ın 30 Haziran 2031'e kadar Barcelona'da kalmasını sağlayacak imzaları attığını duyurdu.

"DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN"

Lamine-Yamal
Genç futbolcunun Barcelona formasıyla "eğlenceli, cesur ve rahat tarzını kaybetmeden sadece fiziğiyle büyülediğini" aktaran açıklamada, "Lamine Yamal henüz reşit olmasa da Barcelona için önemli bir oyuncu. Bu sezon La Liga, Kral Kupası ve Süper Kupa'yı kazanmada kilit rol oynadı ve dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak kendini kanıtladı. Çünkü o sadece iyi bir oyuncu değil, aynı zamanda kararlı bir oyuncu." ifadeleri kullanıldı.

Yamal'ın Barcelona'da ilk takımla 106 maçta oynadığı belirtilen açıklamada, La Liga, Kral Kupası ve Süper Kupa tarihinin en genç golcüsü ve Barça formasıyla 100 maçı geçen en genç golcü gibi birçok rekora imza attığı vurgulandı.

İspanya'nın önemli gazetelerinden El Pais ise Yamal'ın Barcelona'nın kadrosundaki en iyi oyuncu olduğunu ve yeni sözleşme ile sezon başına 15 milyon euro kazanacağını iddia etti.

Bu sezon Barcelona forması ile toplam 55 maçta 18 gol, 22 asistle oynayan Yamal, 13 Temmuz'da 18 yaşına girecek.

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Anahtar Kelimeler:
barcelona Lamine Yamal
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