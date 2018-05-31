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Lampard, Derby County’de

İNGİLTERE HABERLERİ  | 31.05.2018 11:28 | Son Güncelleme

Chelsea’nin efsane futbolcusu Frank Lampard, İngiliz ekibi Derby County’nin teknik direktörlüğüne getirildi.

Lampard, Derby County’de

13 sene boyunca Chelsea forması giyen ve Maviler ile efsaneleşen İngiliz futbolcu Frank Lampard, İngiltere Championship ekibi Derby County’nin teknik direktörlüğüne getirildi. Derby ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Lampard böylece teknik direktörlük kariyerine ilk adımı atmış oldu. İngiltere Championship ekibiyle imzaladığı sözleşmenin ardından Lampard basın mensuplarına Derby'nin yeni sezon formasıyla poz verdi.

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Anahtar Kelimeler:
lampard İngiltere championship

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