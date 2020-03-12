YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Lapseki’de İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. yıl dönümü kutlandı

Lapseki’de İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. yıl dönümü kutlandı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 12.03.2020 18:07 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde İstiklal Marşı’nın kabulünün 99’uncu yıl dönümü kutlandı.2019-2020 eğitim-öğretim yılına devam eden Anadolu İmam Hatip Lisesinde "İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif" konulu bir faaliyet gerçekleştirildi.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde İstiklal Marşı’nın kabulünün 99’uncu yıl dönümü kutlandı.
2019-2020 eğitim-öğretim yılına devam eden Anadolu İmam Hatip Lisesinde "İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif" konulu bir faaliyet gerçekleştirildi. Konferans salonunda öğrenciler tarafından Mehmet Akif’in hayatından kesitler sahnelendi. Davete katılanlar arasında Kaymakam Tahir Şahin, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İlçe Millî Eğitim Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan, İlçe Emniyet Müdürü Ali Erdal, İlçe Jandarma Komutanı Tarkan Kanra, idarî amirler ve siyasî parti temsilcileri de yer aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Orada birçok sır ve iz var' 'Orada birçok sır ve iz var'
Böyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılarBöyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılar
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Köylüler kooperatif kurdu

Köylüler kooperatif kurdu

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Çaldıran’da 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü

Çaldıran’da 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü

Yalova’da örnek uygulama

Yalova’da örnek uygulama

TEB'den tüm doktor ve adaylarına avantajlar

TEB'den tüm doktor ve adaylarına avantajlar

Çanakkale Namaz Vakitleri 12 Mart Perşembe

İmsak
06:00
Sabah
07:24
Öğle
13:29
İkindi
16:47
Akşam
19:25
Yatsı
20:43

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler12 Mart Perşembe

Defne Eczanesi
Merkez
Hande Eczanesi
Merkez
Anafartalar Eczanesi
Kepez
Deniz Eczanesi
Ayvacik
Yılmaz Eczanesi
Ayvacik
Koçer Eczanesi
Bayramic
Marmara Eczanesi
Biga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yenice’de uyuşturucu operasyonu

Yenice’de uyuşturucu operasyonu

Çan Cumhuriyet İlkokulunun büyük başarısı

Çan Cumhuriyet İlkokulunun büyük başarısı

Başkan Öz ziyaretlerine devam ediyor, çalışmaları yerinde inceliyor

Başkan Öz ziyaretlerine devam ediyor, çalışmaları yerinde inceliyor

Bülent Turan’dan CHP’ye: “Kongrede Demirtaş’ı eş genel başkan seçin”

Bülent Turan’dan CHP’ye: “Kongrede Demirtaş’ı eş genel başkan seçin”

17 Burda AVM’de “Mini Cooper” için geri sayım başladı

17 Burda AVM’de “Mini Cooper” için geri sayım başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.