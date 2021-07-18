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Larsen, Galatasaray için İstanbul geliyor!

18.07.2021 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Udinese'nin 30 yaşındaki sağ beki Jens Stryger Larsen'in, hafta içi İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Larsen, Galatasaray için İstanbul geliyor!

DeAndre Yedlin'i yetersiz bulan Fatih Terim, ABD'de gözünden operasyon olacak Omar'dan da sezonun ilk yarısında yararlanamayacak.

Terim'in "Sağ beke takviye istiyorum" raporunu dikkate alan yönetim, Valentin Rosier için girişimde bulundu. Ancak oyuncunun Beşiktaş'ta ısrarcı olması üzerine bu transferden vazgeçildi.

UDINESE İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Sağ bek listesinde ikinci aday olan Udinese'den Stryger Larsen defteri tekrar açıldı. Pazarlıklara 5 milyon Euro ile oturan İtalyanlar, 3 milyon Euro seviyesine indi. Danimarkalı sağ bek de Galatasaray'ın 1.2 milyon Euro'luk teklifine 'Evet' dedi.

HAFTA İÇİ İSTANBUL'DA

A Spor'un haberine göre, EURO 2020'de Danimarka Milli Takımı adına ter döken 30 yaşındaki oyuncu ile anlaşma sağlandı, Larsen yeni sezonda sarı - kırmızılı formayı giyecek. Hafta içinde İstanbul'da olması beklenen Danimarkalı'nın gelişiyle aynı bölgedeki Yedlin'den kulüp bulması istenecek.


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transfer Galatasaray Futbol Kulübü
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