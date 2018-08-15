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LASK Linz Beşiktaş maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda ekrana gelecek?

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 15.08.2018 11:58 | Son Güncelleme

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalma yolunda önünde tek bir maç kaldı. Beşiktaş, Avusturya temsilcisi LASK Linz ile oynayacağı rövanş maçından alacağı grup bileti ile yoluna devam etmek istiyor. Peki LASK Linz - Beşiktaş maçı hangi ve saat kaçta oynanacak. Beşiktaşlı taraftarlar maçı hangi kanalda izleyebilecekler?

LASK Linz Beşiktaş maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda ekrana gelecek?

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında LASK Linz ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı evinde oynayan ve Avusturya ekibini 1-0 mağlup eden Beşiktaş, deplasmanda da turu geçecek skoru elde etmek istiyor. Peki LASK Linz - Beşiktaş maçı hangi ve saat kaçta oynanacak. Beşiktaşlı taraftarlar maçı hangi kanalda izleyebilecekler?

LASK LİNZ BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN SAAT KAÇTA?

Karşılaşma diğer UEFA Avrupa Ligi maçları ile beraber 16 Ağustos Perşembe günü Türkiye saati ile 20:45’te başlayacak.

HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?

LASK Linz - Beşiktaş maçı için Türkiye’den henüz bir yayıncı açıklanmadı. Bugün veya yarın maçı yayınlayacak bir kanalın açıklanması bekleniyor. Yurtdışında ise karşılaşma Avusturya’nın LT1 ve ABD’nin B/R Live kanallarından izlenebilir.

TAKIMLARIN FORM DURUMU

Karşılaşma öncesinde takımların form durumuna bakıldığında Beşiktaş’ın son 5 maçtır ne mağlubiyet ne de beraberlik yaşadığı maçlarını hep kazandığı görülüyor. LASK linz ise son 5 maçında 2 mağlubiyet 1 beraberlik ve 2 galibiyet almış.

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