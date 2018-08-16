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LASK Linz - Beşiktaş maçı öncesi olaylar çıktı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 16.08.2018 21:07 | Son Güncelleme

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında bu akşam Avusturya temsilcisi LASK Linz ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi ise şok bir olay yaşandı. Türk ve Avuturyalı taraftarlar arasında arbede çıktı. Bazı taraftarlar ciddi bir şekilde yaralandı.

LASK Linz - Beşiktaş maçı öncesi olaylar çıktı!

Beşiktaş'ın LASK Linz ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçının öncesinde olaylar yaşandı.

Maç öncesi ise şoke eden bir olay meydana geldi. Türk ve Avuturyalı taraftarlar arasında arbede çıktı. Özel güvenlik görevlileri olaya hemen müdahale ettiler. Bazı Türk taraftarlar olayda ciddi bir şekilde yaralandılar.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş LASK Linz

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