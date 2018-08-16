LASK Linz - Beşiktaş maçı öncesi olaylar çıktı!

Beşiktaş'ın LASK Linz ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçının öncesinde olaylar yaşandı.

Maç öncesi ise şoke eden bir olay meydana geldi. Türk ve Avuturyalı taraftarlar arasında arbede çıktı. Özel güvenlik görevlileri olaya hemen müdahale ettiler. Bazı Türk taraftarlar olayda ciddi bir şekilde yaralandılar.





