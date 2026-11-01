LASK - Slovan Bratislava Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

LASK ile Slovan Bratislava, 3 Kasım 2026 saat 23:00'te Raiffeisen Arena'da Şampiyonlar Ligi mücadelesinde karşı karşıya geliyor.
LASK, Şampiyonlar Ligi'nde son maçında Sporting Lizbon karşısında önemli bir galibiyet elde etti. Slovan Bratislava ise ligde son dönemlerde sergilediği performansla dikkat çekiyor.
LASK, son 4 Şampiyonlar Ligi maçında yalnızca 1 galibiyet alırken, bu süreçte 12 gol yiyerek savunma sıkıntıları yaşadı. Slovan Bratislava ise Süper Lig'de son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek oldukça etkili bir form yakaladı.
LASK kadrosunda George Bello (Sakat - Kas Sakatlığı), Art Smakaj (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Ramiz Harakate (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Cheikne Kebe (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Slovan Bratislava kadrosunda Mykola Kukharevych (Sakat), Roman Cerepkai (Şüpheli) ve Manasse Kianga (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
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