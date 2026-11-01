LASK - Slovan Bratislava Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi LASK Salı 23:00 Slovan Bratislava

LASK ile Slovan Bratislava, 3 Kasım 2026 saat 23:00'te Raiffeisen Arena'da Şampiyonlar Ligi mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

LASK, Şampiyonlar Ligi'nde son maçında Sporting Lizbon karşısında önemli bir galibiyet elde etti. Slovan Bratislava ise ligde son dönemlerde sergilediği performansla dikkat çekiyor.

Takımların güncel form bilgileri LASK tüm kulvarlar LASK 2-1 WSG Tirol Avusturya Bundesliga Ligi G

LASK 1-3 Red Bull Salzburg Avusturya Bundesliga Ligi M

Sporting Lizbon 2-3 LASK Şampiyonlar Ligi G

Austria Lustenau 0-4 LASK Avusturya Bundesliga Ligi G

LASK 3-6 Liverpool Şampiyonlar Ligi M Slovan Bratislava tüm kulvarlar Zeleziarne Podbrezova 1-2 Slovan Bratislava Slovakya Süper Ligi G

Trencin 0-2 Slovan Bratislava Slovakya Süper Ligi G

Slovan Bratislava 2-2 Dukla Banska Bystrica Slovakya Süper Ligi B

Roma 4-0 Slovan Bratislava Şampiyonlar Ligi M

Spartak Trnava 0-3 Slovan Bratislava Slovakya Süper Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

LASK, son 4 Şampiyonlar Ligi maçında yalnızca 1 galibiyet alırken, bu süreçte 12 gol yiyerek savunma sıkıntıları yaşadı. Slovan Bratislava ise Süper Lig'de son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek oldukça etkili bir form yakaladı.

Eksik Oyuncular LASK 4 eksik George Bello Art Smakaj Ramiz Harakate Cheikne Kebe Slovan Bratislava 4 eksik Mykola Kukharevych Roman Cerepkai Manasse Kianga

LASK kadrosunda George Bello (Sakat - Kas Sakatlığı), Art Smakaj (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Ramiz Harakate (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Cheikne Kebe (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Slovan Bratislava kadrosunda Mykola Kukharevych (Sakat), Roman Cerepkai (Şüpheli) ve Manasse Kianga (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.