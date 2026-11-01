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LASK - Slovan Bratislava Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

LASK, Şampiyonlar Ligi'nde zor bir grup aşamasından geçiyor. Slovan Bratislava ise son dönemde formda görünüyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

LASK - Slovan Bratislava Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
Şampiyonlar Ligi
LASK
Salı 23:00
03.11.2026
Slovan Bratislava
Stadyum: Raiffeisen Arena Yayın: tabii Spor

LASK ile Slovan Bratislava, 3 Kasım 2026 saat 23:00'te Raiffeisen Arena'da Şampiyonlar Ligi mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

LASK, Şampiyonlar Ligi'nde son maçında Sporting Lizbon karşısında önemli bir galibiyet elde etti. Slovan Bratislava ise ligde son dönemlerde sergilediği performansla dikkat çekiyor.

Takımların güncel form bilgileri
LASK

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 LASK 2-1 WSG Tirol Avusturya Bundesliga Ligi G
  • 25.10.2026 LASK 1-3 Red Bull Salzburg Avusturya Bundesliga Ligi M
  • 21.10.2026 Sporting Lizbon 2-3 LASK Şampiyonlar Ligi G
  • 17.10.2026 Austria Lustenau 0-4 LASK Avusturya Bundesliga Ligi G
  • 14.10.2026 LASK 3-6 Liverpool Şampiyonlar Ligi M
Slovan Bratislava

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 Zeleziarne Podbrezova 1-2 Slovan Bratislava Slovakya Süper Ligi G
  • 28.10.2026 Trencin 0-2 Slovan Bratislava Slovakya Süper Ligi G
  • 24.10.2026 Slovan Bratislava 2-2 Dukla Banska Bystrica Slovakya Süper Ligi B
  • 20.10.2026 Roma 4-0 Slovan Bratislava Şampiyonlar Ligi M
  • 17.10.2026 Spartak Trnava 0-3 Slovan Bratislava Slovakya Süper Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

LASK, son 4 Şampiyonlar Ligi maçında yalnızca 1 galibiyet alırken, bu süreçte 12 gol yiyerek savunma sıkıntıları yaşadı. Slovan Bratislava ise Süper Lig'de son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek oldukça etkili bir form yakaladı.

Eksik Oyuncular

LASK

4 eksik
George Bello Sakat Kas Sakatlığı
Art Smakaj Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Ramiz Harakate Sakat Diz Sakatlığı
Cheikne Kebe Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Slovan Bratislava

4 eksik
Mykola Kukharevych Sakat
Roman Cerepkai Şüpheli
Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Manasse Kianga Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

LASK kadrosunda George Bello (Sakat - Kas Sakatlığı), Art Smakaj (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Ramiz Harakate (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Cheikne Kebe (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Slovan Bratislava kadrosunda Mykola Kukharevych (Sakat), Roman Cerepkai (Şüpheli) ve Manasse Kianga (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
LASK - Slovan Bratislava maçı ne zaman?

3 Kasım 2026 tarihinde.

LASK - Slovan Bratislava maçı saat kaçta?

23:00'te.

LASK - Slovan Bratislava maçı hangi kanalda?

tabii Spor kanalında yayınlanacak.

LASK - Slovan Bratislava maçında hangi oyuncular eksik?

George Bello, Art Smakaj, Ramiz Harakate, Mykola Kukharevych ve Roman Cerepkai.

LASK ve Slovan Bratislava'nın ligde kaç puanı var?

Bu bilgi bulunmamaktadır.

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