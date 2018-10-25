Lasma Liepa Türk kano sporunda ilkleri yaşattı

Milli sporcu Lasma Liepa, 4 yıldır ay yıldızlı formayla Türk kano sporunda tarih yazdı. Avrupa şampiyonasında altın madalya kazanan ve olimpiyatta Türkiye'yi temsil eden ilk Türk kano sporcusu unvanını alan Lasma Liepa, milli takım formasıyla yeni başarılara imza atma hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Antalya'da kano milli takımıyla kamp yapan Lasma Liepa, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılım için gelecek yıl yapılacak kota müsabakalarında yarışacak.

AVRUPA, DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU SONRASINDA OLİMPİYAT HEDEFİ

Lasma Liepa, olimpiyat kotası kazanmak için gelecek yıl 23 Mayıs'ta Polonya'da, 30 Mayıs'ta Almanya'da yapılacak Dünya Kupası, 19 Haziran'da Belarus'ta düzenlenecek Avrupa Oyunları'nda yarışacak. Gelecek yıl 21 Ağustos'ta Macaristan'da gerçekleştirilecek Büyükler Dünya Şampiyonası'na da katılacak olan Lasma Liepa, Avrupa Oyunları ile Büyükler Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanmak istediğini söyledi. Lasma Liepa, "Türkiye milli takımında Avrupa şampiyonu ve olimpiyata katılan ilk Türk sporcu olmanın gururunu yaşıyorum. Türkiye'yi Rio'nun ardından Tokyo'da da temsil etmek istiyorum. Öncelikli hedefim olimpiyat kotası kazanmak. Daha sonra Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılı olmak istiyorum" dedi.