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Lasma Liepa Türk kano sporunda ilkleri yaşattı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 25.10.2018 10:16 | Son Güncelleme

Türkiye Kano Milli Takımı tarihinde Avrupa şampiyonu olan ve olimpiyata katılan ilk sporcu Letonya asıllı Lasma Liepa (30), "Gelecek yıl yapılacak Avrupa Oyunları ve dünya şampiyonasında madalya kazanmayı hedefliyorum. Olimpiyat kotası alıp 2020 Tokyo'da başarılı olmak istiyorum" dedi.

Lasma Liepa Türk kano sporunda ilkleri yaşattı

Milli sporcu Lasma Liepa, 4 yıldır ay yıldızlı formayla Türk kano sporunda tarih yazdı. Avrupa şampiyonasında altın madalya kazanan ve olimpiyatta Türkiye'yi temsil eden ilk Türk kano sporcusu unvanını alan Lasma Liepa, milli takım formasıyla yeni başarılara imza atma hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Antalya'da kano milli takımıyla kamp yapan Lasma Liepa, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılım için gelecek yıl yapılacak kota müsabakalarında yarışacak.

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Lasma Liepa, olimpiyat kotası kazanmak için gelecek yıl 23 Mayıs'ta Polonya'da, 30 Mayıs'ta Almanya'da yapılacak Dünya Kupası, 19 Haziran'da Belarus'ta düzenlenecek Avrupa Oyunları'nda yarışacak. Gelecek yıl 21 Ağustos'ta Macaristan'da gerçekleştirilecek Büyükler Dünya Şampiyonası'na da katılacak olan Lasma Liepa, Avrupa Oyunları ile Büyükler Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanmak istediğini söyledi. Lasma Liepa, "Türkiye milli takımında Avrupa şampiyonu ve olimpiyata katılan ilk Türk sporcu olmanın gururunu yaşıyorum. Türkiye'yi Rio'nun ardından Tokyo'da da temsil etmek istiyorum. Öncelikli hedefim olimpiyat kotası kazanmak. Daha sonra Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılı olmak istiyorum" dedi.

GÖNDERDİĞİ POSTAYLA HAYATI DEĞİŞTİ

Antalya'da yaşayan, Antalya Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Lasma Liepa, Türkiye A Milli Takımı'yla 4 yıldır kazandığı başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Yaklaşık 19 yıldır kano sporuyla uğraştığını anlatan Lasma Liepa, Letonya'da imkanların kısıtlı olması nedeniyle başka ülkede kano sporuna devam etme isteğini gerçekleştirdiğini söyledi. Türkiye Kano Milli Takımı'nı ilk olarak Letonya milli takımıyla Antalya'da kamp yaparken gözlemlediğine değinen Lasma Liepa, "Daha sonra Türkiye Kano Federasyonu'na e-posta atarak, Türkiye adına yarışmak istediğimi belirttim. Rio'da yarışmak benim için gururdu. Türkiye milli takımında önemli başarılar kazanmaya devam etmek istiyorum" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Kano Milli Takımı letonya Lasma Liepa

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