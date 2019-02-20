'Lassana Diarra, PSG ile sözleşmesini feshetti' iddiası

2018'in Ocak ayında Paris Saint-Germain'e imza atan Fransız deneyimli orta saha oyuncusu Lassana Diarra'yla ilgili ülke basınından çarpıcı bir haber geldi.
L'Equipe'te yer alan habere göre, Fransız devinde yeterince süre alamayan 33 yaşındaki futbolcu, 8 Şubat'ta kulübüyle olan sözleşmesini feshetti. Diarra'nın takımdan ayrıldığı resmi olarak açıklanmadı.
Daha önce Chelsea, Arsenal, Real Madrid ve Marsilya gibi devlerde de top koşturan yıldız futbolcunun adı bir süre önce Galatasaray'la da anılıyordu.
Bu sezon PSG formasını yalnızca 4 resmi maçta giyebilen Diarra'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz korkusu
İşte Benfica maçının hakemi
F.Bahçe'ye İngiliz hakem
Hocasıyla tartıştı, kampı terk etti!
Dev buluşma! Arda Turan ve Aziz Yıldırım...
Efsane kulübe bir şok daha! İnceleme...
Fenerbahçe hız kesmiyor
Fatih Aksoy'dan şampiyonluk itirafı
İşte Galatasaray'ın Benfica kadrosu
Trabzonspor'da sakatlık şoku
Dortmund golsüz berabere kaldı
Benfica ligde farklı kazandı
Rodallega gemileri yaktı!
Benfica’ya Salvio’dan kötü haber
Krzysztof Piatek durdurulamıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum