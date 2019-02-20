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'Lassana Diarra, PSG ile sözleşmesini feshetti' iddiası

FRANSA HABERLERİ  | 20.02.2019 10:27 | Son Güncelleme

Fransız orta saha oyuncusu Lassana Diarra'nın 8 Şubat'ta PSG ile olan sözleşmesini feshettiği iddia edildi. Diarra'nın adı bir dönem Galatasaray'la da anılmıştı.

'Lassana Diarra, PSG ile sözleşmesini feshetti' iddiası

2018'in Ocak ayında Paris Saint-Germain'e imza atan Fransız deneyimli orta saha oyuncusu Lassana Diarra'yla ilgili ülke basınından çarpıcı bir haber geldi.

L'Equipe'te yer alan habere göre, Fransız devinde yeterince süre alamayan 33 yaşındaki futbolcu, 8 Şubat'ta kulübüyle olan sözleşmesini feshetti. Diarra'nın takımdan ayrıldığı resmi olarak açıklanmadı.

Daha önce Chelsea, Arsenal, Real Madrid ve Marsilya gibi devlerde de top koşturan yıldız futbolcunun adı bir süre önce Galatasaray'la da anılıyordu.

Bu sezon PSG formasını yalnızca 4 resmi maçta giyebilen Diarra'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.

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