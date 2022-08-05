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Lastik sektörünün en hızlı büyüyen şirketi Petlas oldu

05.08.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petlas, Capital 500 2021 sıralamasında bir önceki yıla göre 26 basamak birden yükselerek, 149'uncu sırada yer aldı - AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi Safa Özcan: - "Büyümemizi Türkiye'ye katkı yaparak sürdürmek bizlere gurur veriyor. 2005 yılında devraldığımız Petlas bünyesinde bugüne dek 700 milyon dolar düzeyinde yatırım gerçekleştirdik"

İSTANBUL (AA) - Petlas, Capital 500 2021 sıralamasında bir önceki yıla göre 26 basamak yükselerek, Türkiye lastik sektörünün en hızlı büyüyen şirketi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yerli sermayeli lastik üreticisi Petlas, yükselişini sürdürüyor. Bu çerçevede, Capital 500 2021 Türkiye sonuçlarında Petlas, 175'ten 149'uncu sıraya yükseldi.

Böylece, 5 milyar TL cirosu ve 4 bin 500 çalışan sayısı ile Türkiye lastik sektöründe en hızlı büyüyen şirket olarak öne çıkan Petlas, 2020'ye göre sıralamasını 26 basamak birden artırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi Safa Özcan, 2 bin 500 çeşit ebatta 80 ayrı desende lastik ürettiklerini, söz konusu başarıyla birlikte sektörde hızla büyümeye devam ettiklerini aktardı.

Özcan, şunları kaydetti:

"Petlas ile Türk bayrağını dünyada en üst seviyelere taşıyoruz. Büyümemizi Türkiye'ye katkı yaparak sürdürmek bizlere gurur veriyor. 2005 yılında devraldığımız Petlas bünyesinde bugüne dek 700 milyon dolar düzeyinde yatırım gerçekleştirdik. Yönetim kurulumuzun kararlı yatırımları, yerli AR-GE, yerli mühendislik ve yerli üretim gücü ile birleştirerek Türkiye’nin en büyük yerli lastik üreticisi olmayı başardık. Yeni piyasalarda da çok rekabetçi durumdayız.

Rekabette farkımızın üretime, teknolojiye olduğu kadar çalışanımıza, sürdürülebilirlik kapsamında çevre ve topluma yönelik yatırımla gerçekleştiğine inanıyoruz. Bu yatırımlarla öngördüğümüz hedefler doğrultusunda büyümeye, gelişmeye ve artı değer üretmeye devam ediyoruz. Bu başarıyı, tüm Petlas ve AKO Grup çalışanları, iş ortaklarımız, markamızı tercih eden tüketicilerimiz ve kurumsal müşterilerimizle paylaşıyor ve her birine teşekkür ediyoruz."

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