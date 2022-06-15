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Lastik sektörünün ihracat şampiyonu Petlas oldu

15.06.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzenli olarak 118 ülkeye lastiklerini ihraç eden Petlas'ın, 2021 yılı toplam ihracatı 322 milyon dolar olarak gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - Petlas, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB) açıkladığı İhracatın Şampiyonları listesinde 10’uncu sırada yer alırken, lastik sektörünün ihracat şampiyonu oldu.

AKO Grup'tan yapılan açıklamaya göre, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde otomotiv endüstrisinde 2021 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren kuruluşlar ödüllendirildi. En fazla ihracat yapan ilk 110 firmaya platin, altın, gümüş ve bronz kategorilerinde ödül verildi. Kendi geliştirdiği yüksek teknolojili ürünlerle dünya pazarında büyük ilgi gören Petlas, İhracatın Şampiyonları listesinde 10’unculuğu üstlenerek lastik sektöründe ihracat şampiyonu oldu. Düzenli olarak 118 ülkeye lastiklerini ihraç eden Petlas, 2021 yılı toplam ihracatı 322 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Grup Yönetin Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan, Petlas'ın büyüme vizyonu açısından ihracat artışının büyük önem taşıdığını belirtti.

Petlas'ın, küreselleşen ekonomi ve rekabet içerisinde "Türk Markası" olgusunu dünyada hak ettiği yere taşımanın bilinciyle hareket ettiğini vurgulayan Özcan, şunları kaydetti:

"Ülkemiz ekonomisine hedeflerimizin üzerinde performansla ihracat geliri sağlamaktan gurur duyuyoruz. Ülkemiz ekonomisine hedeflerimizin üzerinde performansla ihracat geliri sağlamaktan gurur duyuyoruz. Yerli sermaye ve üstün teknoloji ile ürettiğimiz lastiklerimizle, başta Avrupa ve ABD pazarı olmak üzere tüm dünyaya rekor seviyede ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu başarı için tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyor, onlara teşekkür ediyorum. Başarımızın bize verdiği özgüven ve azimle, daha nice başarılara imza atacağımıza olan inancımız tam. Ülkemize sağladığımız ihracat gelirlerini artırmak ve ülke ekonomisine katkılarımızı artırarak sürdürme azmindeyiz."

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