Latovlevici Steaua Bükreş'e geri dönebileceğini söyledi!

Galatasaray'da beklentilerin altında kalan ve gözden çıkarılan Iasmin Latovlevici, ülkesi Romanya'ya geri dönmeye hazırlanıyor. Rumen oyuncu, Steaua Bükreş iddiaları için konuştu ve geri dönüşün ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.
Eski takımında oynayabileceğini kaydeden 31 yaşındaki oyuncu, "Steaua Bükreş'e geri dönmek güzel olabilir. Bu bir geri adım olmaz çünkü Steaua Romanya'nın en büyük takımı ve kariyerim için önemli bir adım olur" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın sezon başında Karabükspor'dan 550 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Latovlevici, bu sezon 15 maçta oynadı. Fatih Terim'in gelmesiyle birlikte gözden düşen sol bek, devre arasında Nagatomo transferiyle birlikte formasını da kaybetti.
(Sporx)
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