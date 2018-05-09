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Latovlevici Steaua Bükreş'e geri dönebileceğini söyledi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.05.2018 17:56 | Son Güncelleme

Sezon başında Galatasaray'a gelen ancak beklentileri karşılayamayıp taraftarların tepkisini çeken Iasmin Latovlevici, Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Latovlevici, yeni sezonda Steaua Bükreş'e dönebileceğini ve bu durumun ciddi bir ihtimal olduğunu söyledi.

Latovlevici Steaua Bükreş'e geri dönebileceğini söyledi!

Galatasaray'da beklentilerin altında kalan ve gözden çıkarılan Iasmin Latovlevici, ülkesi Romanya'ya geri dönmeye hazırlanıyor. Rumen oyuncu, Steaua Bükreş iddiaları için konuştu ve geri dönüşün ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.

Eski takımında oynayabileceğini kaydeden 31 yaşındaki oyuncu, "Steaua Bükreş'e geri dönmek güzel olabilir. Bu bir geri adım olmaz çünkü Steaua Romanya'nın en büyük takımı ve kariyerim için önemli bir adım olur" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın sezon başında Karabükspor'dan 550 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Latovlevici, bu sezon 15 maçta oynadı. Fatih Terim'in gelmesiyle birlikte gözden düşen sol bek, devre arasında Nagatomo transferiyle birlikte formasını da kaybetti.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Iasmin Latovlevici

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
iyiki nagatamomuz var yoksa şimdi 5. sıradaydık
tudorun kazıgı arkana bakmadan git la gebeş
iyi ki nagatamomuz var yoksa 5. sıradaydık
Karabük’ün gülü Iasmin :)
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