Lavanta, kuraklık nedeniyle üreticinin gözdesi oldu

Lavantanın özellikle yarı taban ve kıraç alanlar için önerilen bir ürün olduğunu belirten Tülek, "Uçucu yağı kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılan lavantanın tarımı ülkemizde yaygınlaşmaya başladı. Düşük üretim maliyetleri, yüksek kar oranı ve kırsal kalkınmadaki rolü lavanta üretimini çekici kılmaktadır. Bununla birlikte, doğal ve organik içeriklerle ilgili daha sağlıklı ürünlere yönelik tüketici bilincindeki artışların, ilave bir talep yaratabileceği beklenmektedir." diye konuştu.

Üreticiler, ayçiçeği ve buğdayın yanı sıra tarlalarına kuraklığa dayanıklı lavanta da ekiyor. Geçen yıl Edirne'de 155 dekar olan lavanta ekili alan bu yıl 322 dekara yükseldi.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünce 5 yıl önce kentte ekimine başlanan mis kokulu mor lavantalar, hem yetiştirilmesi hem de ekonomik getirisi açısından çiftçinin gözdesi oldu.

Can suyu haricinde lavantanın suya ihtiyaç duymadığını aktaran Tülek, mor tarlaların turizme de katkıda bulunduğunu, başta Trakya olmak üzere lavanta üretiminin Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştığını kaydetti.

- "Sulamaya ihtiyaç duymaz"

Lavantanın kuraklığa dayanıklı bir bitki olduğunu anlatan Tülek, "Bu özelliğine yardımcı olan, güçlü bir şekilde gelişmiş ve derin toprak katmanlarından suyu alabilen kök yapısıdır. Toprak üstü aksamlarından yoğun şekildeki buharlaşmayı önleyen tüyler ile kaplı yaprakları da bu dayanıklılığa yardımcı olmaktadır. Dikimi takip eden yaz döneminde sulamaya ihtiyaç duyabilir. Bu amaçla damla sulama kullanılabilir. Birinci yıl kök gelişimini iyi tamamladığında diğer yıllarda sulamaya ihtiyaç duymaz." ifadelerini kullandı.

Dünyada en büyük lavanta üreticisi ülkelerin Fransa ve Bulgaristan olduğunu, Bulgaristan'da yaklaşık 100 bin dekar alanda üretim yapıldığını belirten Tülek, Türkiye'de de yaklaşık 11 bin 903 dekar alanda lavanta tarımı yapıldığını ifade etti.