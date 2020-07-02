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Lavanta üretimini arttırma çalışmaları

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 02.07.2020 20:18 | Son Güncelleme

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürü Funda Eylem Özel, lavanta yağı için destilasyon (damıtma) ünitesinin kurulmasıyla lavanta üretici sayısının artacağını bildirdi.Tarım ve Orman İl Müdürü Funda Eylem Özel, teknik personelin katılımlarıyla, Deveçatağı köyünde yaşayan, Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi ile Kırklareli İl Özel İdaresi kaynaklı Lavanta Yetiştiriciliği Projelerinden faydalandırılan kadın çiftçi Çiğdem Balım ve Filiz Tuna’yı üretim alanlarında ziyaret ederek, hasat öncesi hazırlık çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürü Funda Eylem Özel, lavanta yağı için destilasyon (damıtma) ünitesinin kurulmasıyla lavanta üretici sayısının artacağını bildirdi.
Tarım ve Orman İl Müdürü Funda Eylem Özel, teknik personelin katılımlarıyla, Deveçatağı köyünde yaşayan, Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi ile Kırklareli İl Özel İdaresi kaynaklı Lavanta Yetiştiriciliği Projelerinden faydalandırılan kadın çiftçi Çiğdem Balım ve Filiz Tuna’yı üretim alanlarında ziyaret ederek, hasat öncesi hazırlık çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Gerçekleşen ziyarette konuşan genç girişimci kadın çiftçiler, lavanta hasadı sonrasında lavanta yağı için destilasyon ünitesinin uzakta oluşu ve randevulu ürün işlendiği için zaman kayıplarının olduğunu, bu durumun ürün kayıplarına n yol açtığını dile getirdi.
Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürü Funda Eylem Özel ise, Deveçatağı köyüne destilasyon ünitesi kurulmasına yönelik proje çalışmalarının olduğunu, bu ünitenin kurulması ile köyde lavanta üreticisi sayısının artacağını, hatta çevre köylerinde faydalanabileceğini söyledi. Özel, “Doğru kararlar ile neler yapılabileceğine örnek olan bu gibi kadın girişimcilerin sayılarının çoğalması için, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak her türlü desteği vereceğiz” dedi.

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