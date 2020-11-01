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Lazio'dan mucize: +5 ve +8!

İTALYA HABERLERİ  | 01.11.2020 21:11 | Son Güncelleme

Vedat Muriqi'nin ilk 11'de başladığı maçta Lazio, Torino deplasmanında galibiyete artı 5 ve artı 8'de bulduğu gollerle ulaştı.

Lazio'dan mucize: +5 ve +8!

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Torino ile Lazio karşı karşıya geldi. Olimpico di Torino'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Lazio, 4-3'lük skorla kazandı.

Lazio, 15. dakikada Andreas Pereira'nın golüyle öne geçti. Torino, 19. dakikada Bremer ile skoru eşitledi ve 24. dakikada Andrea Belotti'nin penaltı golüyle öne geçti.

Sergej Milinkovic-Savic, 49. dakikada attığı frikik golü ile skoru tekrar eşitledi. Torino, 88. dakikada Sasa Lukic ile tekrar öne geçti. Immobile, 90+5. dakikada penaltıdan skoru eşitledi. Felipe Caicedo, 90+8'de Lazio'ya galibiyeti getiren golü attı.

Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, maça ilk 11'de başladı ve 57 dakika oyunda kalarak yerini Ciro Immobile'ye bıraktı.

Bu sonucun ardından Torino 1 puanda kaldı. Lazio ise puanını 10'a yükseltti.

Lazio, gelecek hafta sahasında Juventus'u konuk edecek. Torino ise Genoa deplasmanına gidecek.

Lazio, 94. dakikasına 3-2 yenik girdiği Torino karşısında 95 ve 98. dakikalarda attığı gollerle galibiyete uzandı.

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